الفجيرة يستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى

استعاد فريق الفجيرة صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بتغلبه على ضيفه حتا 2-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة فيما تجمد رصيد حتا عند 25 نقطة في المركز الخامس.

وسجل هدفي الفجيرة، الفرنسي سيدي حامد (43) ومواطنه ساندر بنبشير (67)، فيما أحرز هدف حتا لاعب الفجيرة الفرنسي كورين كركور بالخطأ في مرماه (28).

وفاز فريق الإمارات على ضيفه مصفوت بهدف نظيف سجله الغامبي قاسمه (14)، ليصبح رصيده 18 نقطة في المركز الثامن، ومصفوت تاسعاً برصيد 14 نقطة.

وتغلب دبا على مضيفه الحمرية 4-1، وسجل أهدافه البرازيلي سايمون دي باروس هدفين (11 و78)، ومواطنه ويسلي باتريك (36)، والبرازيلي ديوار سيلفا (88)، وأحرز للحمرية جمال عبدالناصر (90+2)، وبهذه النتيجة اصبح رصيد دبا 28 نقطة رابعاً، والحمرية 13 نقطة في المركز العاشر.

وفاز غلف يونايتد على الذيد (3-2)، وسجل للفائز لارس فيلادفيك (20)، وكليم سيمون (42)، وحسن عبد السلام (88)، بينما سجل هدفي الذيد المالي يوسف تولو (63)، والبرازيلي ريجيس (66).

وبهذه النتيجة أصبح رصيد غلف يونايتد 13 نقطة في المركز 11، والذيد 18 نقطة في المركز السابع.