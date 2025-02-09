بقيادة جواو بيدرو.. "ريمونتادا" وصلاوية في مرمى دبا الحصن

حول الوصل تأخره بهدف أمام مضيفه دبا الحصن إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، اليوم الأحد، على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وافتتح دبا الحصن التسجيل في الدقيقة 33 عبر لاعبه ميدانا بيجينا، لكن لاعبو الوصل أظهروا شخصية قوية، وعادلوا النتيجة سريعاً في الدقيقة 41 عن طريق الوافد الجديد جواو بيدرو.

وواصل جواو بيدرو تألقه بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يعزز زميله علي صالح تفوق فريقه بهدف ثالث بعد دقيقتين فقط، في الدقيقة 66، ليضع الوصل في موقف مريح. ورغم نجاح دبا الحصن في تقليص الفارق عبر هيثم الجويني في الدقيقة 81، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير مسار اللقاء.

ورفع الوصل رصيده إلى 21 نقطة، متقدماً إلى المركز السابع، فيما تجمد رصيد دبا الحصن عند 9 نقاط، ليبقى في المركز قبل الأخير، ما يزيد من تعقيد موقفه في صراع البقاء.