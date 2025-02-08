بداية متعثرة ونهاية مثالية.. الوحدة يقلب الطاولة على خورفكان

وضع الوحدة حدًا لسلسلة تعثراته في الجولات الثلاث الماضية، وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه خورفكان بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الـ15 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء مثير أقيم على استاد آل نهيان، اليوم السبت، بدأه أصحاب الأرض بصورة متعثرة، لكنهم نجحوا في حسمه بصورة مثالية.

ورفع "أصحاب السعادة" رصيدهم إلى 25 نقطة، متقدمين إلى المركز الرابع مؤقتاً، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وشهدت المباراة بداية قوية للضيوف، حيث باغت خورفكان مضيفه بهدف مبكر في الدقيقة 16 عبر شيكنا دومبيا، مما وضع الوحدة تحت الضغط وأربك حساباته. لكن أصحاب الأرض نجحوا في استعادة توازنهم سريعًا، وأدركوا التعادل في الدقيقة 35 عن طريق براهيما ديارا.

وتفاقمت معاناة خورفكان بعد طرد مسجل الهدف، شيكنا دومبيا، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 45+6، إثر تدخل عنيف على محمد قرباني، ليستغل الوحدة النقص العددي بأفضل طريقة، إذ أضاف عمر خريبين الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يحسم أحمد نور الله اللقاء تمامًا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69، مؤكدًا تفوق "العنابي" وعودته إلى سكة الانتصارات.