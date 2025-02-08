كأس السوبر الإماراتي - البحريني يفلت من «يد الشارقة»

خسر فريق الشارقة لقب كأس السوبر الإماراتي - البحريني أمام نظيره النجمة بنتيجة (25-26)، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت، في المنامة.

ويعتبر التتويج الخامس لفريق النجمة باللقب بعد مباراة مثيرة حبست الأنفاس حتى الدقيقة الأخيرة من المجريات.

وجاءت بداية النسخة السابعة متقاربة المستوى قبل أن يتمكن الشارقة من إنهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة (12-11)، إلا أن سرعان ما استطاع النجمة استعادة زمام المبادرة وحسم الانتصار في الدقائق الأخيرة بفارق هدف واحد (26-25).

توج نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن القارة الأسيوية بدر ذياب فريق النجمة بحضور كل من رئيس اتحاد اليد الإماراتي نبيل عاشور، ورئيس اتحاد اليد البحريني علي عيسى، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي خالد المدفع.