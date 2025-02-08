6 مشاهد فنية تكشف سبب فوز كلباء وخسارة الشارقة

أصبح اللاعب الإيراني، مهدي قايدي، أفضل لاعب أجنبي يمثل الفريق الأول لكلباء، خلال مشاركات «النمور» في دوري المحترفين، وذلك بتسجيله 9 أهداف، وصناعة خمسة أهداف خلال 15 مباراة خاضها اللاعب مع كلباء.

وسجل قايدي هدفين وقاد كلباء للفوز على ضيفه الشارقة 2-1، أول من أمس، في الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع كلباء رصيده إلى النقطة 21 في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الشارقة عند النقطة 37 في المركز الثاني خلف شباب الأهلي المنفرد بالصدارة.

من جانبه، أكد مدرب كلباء، الصربي فوك رازوفيتش، أن الدور الذي أداه اللاعب مهدي قايدي لم يقتصر على تسجيله الهدفين، بل إنه لعب دوراً دفاعياً أيضاً، فضلاً عن قدرته على اللعب في جانبي الملعب، واصفاً قايدي بأنه من أهم الأسباب التي مهدت للفوز، إضافة إلى الانضباط العالي للاعبين، وتنفيذهم التوجيهات الفنية التي سبقت المباراة، مؤكداً أن الفريق أصبحت لديه شخصية قوية، بعد أن تخلص من سلبيات المباريات السابقة.

بينما وصف مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، النتيجة التي انتهت عليها المباراة بأنها غير عادلة، مؤكداً أن فريقه لا يستحق الخسارة بعد أن سيطر على 90% من مجريات المباراة، بحسب قوله، مبيناً أن الفريق عليه مواصلة العمل واستعادة الانتصارات.

«الإمارات اليوم» رصدت ستة مشاهد فنية تسببت في فوز كلباء وخسارة الشارقة.

تبديلات كوزمين

أسهمت التبديلات التي أجراها مدرب الشارقة الروماني أولاريو كوزمين، في خسارة فريقه، وساعدت كلباء على الفوز، إذ قام بإخراج نجم خط الدفاع خالد الظنحاني، وهو ما منح حرية الحركة للمهاجم قايدي، الذي استفاد من هذا التبديل، وسجل هدفين، كما تأخر كوزمين في الدفع بكل من محمد بن العربي وعثمان كامارا، إذ شاركا في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، على الرغم من إمكاناتهم الهجومية الكبيرة.

تألق الدفاع والحارس

ضبط خط دفاع كلباء إيقاع المباراة بشكل مبكر، بعد أن أسهم كل من سالم راشد ووليد راشد ومحمد سبيل والبرازيلي اليفودا في إضعاف قوة الشارقة الهجومية بشكل مميز، كما تألق الحارس سلطان المنذري وتصدى لست تسديدات من لاعبي الشارقة.

روح عالية

ظهر لاعبو كلباء خلال المباراة بروح معنوية عالية ساعدتهم على السيطرة على مجاراة المنافس، على الرغم من غياب نجم الفريق الإيطالي بيسا، وساعد الحضور الجماهيري الكبير من مشجعي كلباء في زيادة حماسة اللاعبين وقدراتهم على تقديم مستوى متميز.

تفوق رازوفيتش

تفوق مدرب كلباء الصربي فوك رازوفيتش على نظيره الروماني كوزمين في القراءة الفنية، خصوصاً في كيفية خلق مساحات كبيرة للاعبه الإيراني مهدي قايدي، لقيادة الهجمات من خلال مهارات تكتيكية طبقها اللاعبون وأهمها الهجمات المرتدة.

المبالغة في الاندفاع

بالغ لاعبو الشارقة في الاندفاع باتجاه مرمى كلباء، وترك مساحات واسعة بعد هدف التقدم الذي سجله اللاعب كايو لوكاس (82)، في الوقت الذي كان فيه الفريق بحاجة إلى تعزيز الدفاع والحفاظ على هدف التقدم، ما منح فرصة ثمينة لفريق كلباء لتسجيل هدفين حاسمين بفضل المساحات المفتوحة.

الاعتماد على تاعرابت

اعتمد كوزمين على اللاعب عادل تاعرابت كثيراً، على الرغم من حداثة انضمامه إلى صفوف الشارقة، ولم يصل لمرحلة الانسجام الفني المطلوب، ما حمل اللاعب مسؤولية كبيرة، وأفقد الفريق الخطورة الكبيرة باستثناء كرة رأسية ارتدت من القائم.