مهرجان أهداف في مباراة الجزيرة والعروبة

حقق الجزيرة فوزا صعباً على حساب مستضيفه العروبة بنتيجة 5-4 في المواجهة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الجمعة على استاد دبا، ضمن الجولة الخامسة عشرة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مباراة شهدت تحولًا دراماتيكيًا خلال 15 دقيقة مجنونة، تبادل فيها الطرفان تسجيل 6 أهداف من أصل 9 شهدتها المباراة.

ومنح الانتصار المهم «فخر أبوظبي» فرصة الصعود إلى المركز الرابع مؤقتًا، بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة، في حين تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 3 نقاط في المركز الأخير، متكبدًا خسارته الرابعة عشرة في 15 لقاء.

وكان العروبة قد افتتح التسجيل في الدقيقة 33 بواسطة سلمون ناتانيتن أوتابور، مما أشعل حماس فريق الجزيرة، الذي استشعر لاعبوه الخطورة وسعوا للعودة إلى النتيجة، ونجحوا في إدراك التعادل في الدقيقة 44 عبر برونو أوليفيرا، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وواصل الجزيرة ضغطه في الشوط الثاني، ونجح على إثر ذلك في تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 54 عن طريق رافائيل تاجير. وفتح الهدف شهية لاعبي الجزيرة، الذين لم يمهلوا منافسيهم سوى 4 دقائق فقط، ليضيفوا الهدف الثالث في الدقيقة 58 عبر نبيل فقير.

ورغم الثلاثية، لم يستسلم لاعبو العروبة، إذ استطاعوا تقليص الفارق بالهدف الثاني في الدقيقة 62، مستفيدين من النيران الصديقة، بعدما سجل المدافع خليفة الحمادي بالخطأ في مرماه. لكن الرد جاء سريعًا من الجزيرة، الذي عزز تقدمه بالهدف الرابع في الدقيقة 65 عبر أحمد فوزي.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة فقط، حتى عاد نبيل فقير ليُسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 66، لكن لاعبو العروبة تماسكوا وسجلوا هدفهم الثالث في الدقيقة 68 بواسطة ويتينيس شيمويو، وأضافوا الهدف الرابع باقدام البديل علي عيد في الدقيقة 3+90 لكنه لم يكن كافيًا لتجنب الهزيمة، ليخرج الجزيرة منتصرًا في مهرجان أهداف مثير.