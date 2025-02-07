4 وجوه شابة تألقت في دوري المحترفين

شهد دوري أدنوك للمحترفين في موسمه الحالي 2024-2025، تألق العديد من الوجوه الشابة (تحت 23 عاماً)، المقيدة في أغلبها تحت فئة اللاعب المقيم، ونجحت في فرض نفسها على قوائم أنديتها في 14 جولة مضت من المسابقة، من أبرزها أربعة لاعبين في ناديَي شباب الأهلي والشارقة المتنافسين على المركز الأول في الدوري.

دافيد بتروفيك

تعاقد الشارقة في صيف 2024 مع الظهير دافيد بتروفيك (21 عاماً)، قادماً من نادي رادنيكي نيس الصربي، بعقد ممتد حتى صيف 2026، وتُقدر قيمته السوقية بـ1.4 مليون يورو، وسجل ظهوراً مميّزاً في الموسم الحالي من خلال المشاركة في أول 14 مباراة، وتمكن من استخلاص الكرة من المنافس 31 مرة بنسبة نجاح تخطت 70%، إضافة إلى 76 التحاماً، و27 مواجهة هوائية، و26 تشتيتاً ناجحاً للكرة، وستة اعتراضات، واستطاع تمرير الكرة في 431 مرة، منها 328 تمريرة صحيحة، تضمنت 10 تمريرات مؤثرة، وأسهم أيضاً في الأدوار الهجومية، مسجلاً هدفاً وحيداً خلال ظهوره في 1168 دقيقة لعب.

برنو ليموس

شهد خط وسط شباب الأهلي تألق اللاعب برنو ليموس (22 عاماً)، الذي تعاقد مع شباب الأهلي قادماً من نادي أميركا مينيرو البرازيلي، في يناير 2024، بعقد ممتد حتى صيف 2027، وتبلغ قيمته السوقية 1.4 مليون يورو، وظهر في أول 14 مباراة من الدوري (928 دقيقة)، صنع خلالها هدفاً، وسجل هدفاً واحداً، ولديه 11 تسديدة، بجانب لمس الكرة في 712 مرة، و532 تمريرة صحيحة لزملائه، بنسبة دقة سجلت 61%، من ضمنها 10 تمريرات مؤثرة، و155 تمريرة في ملعب المنافس.

رينان دا سيلفا

ظهر مدافع شباب الأهلي، رينان دا سيلفا (22 عاماً)، الذي تعاقدت معه إدارة النادي في صيف 2022، ويمتد عقده حتى يونيو 2025، وتبلغ قيمته السوقية 1.3 مليون يورو، بشكل دائم في أول 14 جولة في الدوري، وبلغت نسبة مشاركته 1214 دقيقة، نجح خلالها في لمس الكرة 776 مرة، ولعب 526 تمريرة صحيحة، منها 272 في ملعب المنافس، بجانب أدواره الدفاعية مع 70 افتكاكاً ناجحاً، و48 مواجهة هوائية ناجحة، والتغطية في 40 مرة، واعتراض الكرة في ثماني مناسبات.

ريكلمي هيرنانديز

سجل صيف العام الماضي تعاقد شباب الأهلي مع الظهير الأيسر، ريكلمي هيرنانديز (22 عاماً)، قادماً من الدوري البرازيلي، بعقد يمتد حتى 2028، وتبلغ قيمته السوقية 2.7 مليون يورو، وسجل وجوده في دوري الموسم الحالي في 13 مباراة (1053 دقيقة لعب)، ولديه 455 تمريرة، منها 370 صحيحة، متضمنة 261 تمريرة في ملعب المنافس، منها ثماني تمريرات مؤثرة، إضافة إلى نسبة نجاح في المراوغات تخطت حاجز الـ47%، كما نجح في التفوق بـ68 التحاماً ناجحاً، وتشتيت الكرة في 31 مرة، وتوليه التغطية الدفاعية في 27 مناسبة.