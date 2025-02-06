18 فعالية رياضية في دبي خلال الأسبوع

تشهد دبي تنظيم 18 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة من بينها ثماني بطولات دولية، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، خلال الأسبوع الجاري، وتتوزع في مختلف مناطق دبي، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، أبرزها: طواف الإمارات العالمي للسيدات، وبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى، والكأس الذهبية للبولو، وبطولة جيمناستكس الدولية للجمباز الفني، وسباق لومان الآسيوي للسيارات، وسباق قوارب التنين هونغ كونغ، وسباق «نصف ماراثون برج 2 برج»، وسباق دبي مسقط للشراع الحديث.

وتنطلق الساعة 12:30 صباح اليوم، مرحلة دبي ضمن النسخة الثالثة من طواف الإمارات العالمي للسيدات.

كما تنطلق منافسات النسخة الـ16 من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، الجائزة الكبرى 2025، التي تقام برعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ضمن بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثّلون 52 دولة.

وتقام الأحد المقبل منافسات النسخة الثانية من سباق «نصف ماراثون برج 2 برج»، الذي تنظمه شركة إيكونيك، ويشارك فيه أكثر من 10 آلاف عداء من داخل الدولة وخارجها لمسافة 21.1 كيلومتراً ينطلقون من أبراج الإمارات ومتحف المستقبل وصولاً إلى شاطئ صن ست بمنطقة جميرا.

وينطلق سباق دبي مسقط للإبحار الشراعي الحديث، السباق الدولي العريق، بعد غدٍ، من نادي زوارق شاطئ دبي عبر الخليج العربي إلى مياه المحيط الهندي العميقة، مروراً بساحل شبه جزيرة مسندم وعبر مضيق هرمز الشهير، وينتهي إلى مسقط في مرسى بندر الروضة، بمشاركة نخبة من فرق البحارين من مختلف دول العالم.

وتتواصل منافسات كأس دبي الذهبية للبولو 2025 التي تقام في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، أما في يومي السبت والأحد فيقام سباق لومان الآسيوي للسيارات في حلبة دبي أوتودروم، وسباق قوارب التنين هونغ كونغ في خور دبي بجوار جوهرة الخليج عند الجسر العائم، وبطولة الدولية للجمباز الفني في صالة جميرا الرياضية، وسباق دبي للسفن الشراعية فئة 60 قدماً من نادي زوارق شاطئ دبي، كما تقام يوم الأحد بطولة السلم للدرّاجات الهوائية (الدورة التاسعة) في سيح السلم.

وتقام بطولة الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بعد غدٍ في نادي النصر، و«سباق الجري العمودي إم1» في فندق «ميديا وان»، وسباق الجري المجتمعي للتوعية بالسرطان، وبطولة الكاراتيه ضمن ألعاب مدارس دبي في نادي شباب الأهلي دبي، وسباق تاون سكوير للجري في تاون سكوير، وألعاب دبي للصغار في داماك هيلز، وتقام الأحد فعاليات اليوغا في مساكن الغرير للعمال، وبطولة الكريكيت في ملاعب دبي القابضة بمساكن العمال، وذلك ضمن الدورة الرياضية العمالية السادسة.