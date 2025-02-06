10 أندية تستفيد حتى الآن من «الانتقالات الشتوية»

تتزامن انطلاقة مواجهات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم اليوم، مع العد التنازلي لإغلاق نافذة الانتقالات الشتوية، المقرر أن يُسدل الستار عليها الثلاثاء المقبل، أي بعد 48 ساعة فقط من انتهاء آخر مباريات الجولة.

وسيجعل هذا التوقيت الحاسم كل قرار تتخذه الأندية، سواء بإبرام صفقات جديدة أو الاكتفاء بالقائمة الحالية، ذا تأثير مباشر في مسيرتها في الجولات المقبلة، سواء في سباق المنافسة على اللقب، أو في صراع الهروب من شبح الهبوط.

وفي الوقت الذي استفادت حتى الآن 10 أندية، من أصل 14، من نافذة الانتقالات الشتوية بإبرام صفقات جديدة، فإن أربعة أندية لم تتحرك، وفي ظل محدودية الميزانيات لبعضها، فإن مدربيها سيجدون أنفسهم مطالبين بمواصلة المشوار بالقائمة الحالية دون أي إضافات جديدة.

وسيدخل المدربون هذه الجولة المصيرية بتركيز مضاعف، لتقييم احتياجات فرقهم واتخاذ قرارات حاسمة بشأن تعزيز الصفوف، ما يجعلها بمثابة اختبار عملي لمدى فاعلية الصفقات التي أُبرمت خلال الأيام الماضية، وما إذا كان القادمون الجدد قادرين على تقديم الإضافة المرجوّة، كما ستتيح هذه الجولة للمدربين الفرصة النهائية للحكم على أداء اللاعبين الحاليين الذين لم يظهروا بالمستوى المطلوب، قبل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبلهم ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

ووفقاً للقائمة المحدّثة لصفقات أندية المحترفين التي يتم تحديثها أولاً بأول، فقد شهدت فترة الانتقالات الشتوية حتى الآن نشاطاً ملحوظاً من أندية الدوري التي سعت إلى سد الثغرات، وتعزيز صفوفها بعناصر ترى أنها قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة، ومن بين أبرز التعاقدات كان انتقال المغربي عادل تاعرابت من النصر إلى الشارقة.

من جانبه، عزز النصر هجومه بالتعاقد مع السويسري هاريس سيفيروفيتش حتى نهاية الموسم، بينما تعاقد الوصل مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو والحارس المغربي أنس الزنيتي، في حين حصل كلباء على خدمات علي سالمين معاراً من الوصل.

وأبرم خورفكان صفقتين قويتين بالتعاقد مع البرتغالي إيلتون بوا مورتي، والمغربي طارق تيسودالي، أما الجزيرة، فقد ضم اللاعب إلياس الكريمي، وجدّد تعاقده مع حمدان العامري، واستعار عجمان عبدالله البلوشي من النصر، كما تعاقد مع البحريني علي مدن.

وفي المقابل، دعم دبا الحصن صفوفه بضم خالد جلال من خورفكان، إلى جانب أنتوني جونيور، وجونيور سيلفا بنظام الإعارة، وأخيراً تعاقد الوحدة مع الإيراني محمد قرباني، ولم يكن بني ياس بعيداً عن المشهد، حيث جدّد عقود فواز عوانة وخميس الحمادي لفترات طويلة لضمان استقرار الفريق.