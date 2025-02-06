الهلال يواجه ضمك للتمسك بصدارة الدوري السعودي

يأمل الهلال، حامل اللقب، تجنّب فخ مضيفه ضمك، والتمسك بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم، حين يواجهه، بعد غد، في المرحلة الـ19، التي تفتتح اليوم بثلاث مباريات، بينها لقاء الاتحاد، الثاني بفارق الأهداف، مع مضيفه التعاون.

وسيحاول ضمك تكرار سيناريو مباراته البيتية الأخيرة حين تغلب على الاتحاد 2-1، بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، سجله الكاميروني جورج-كيفن نكودو، الذي كان أيضاً صاحب الهدف الأول لفريقه.

ويدرك الهلال أن الخطأ ممنوع أمام عاشر الترتيب، لأنه يتشارك الصدارة مع الاتحاد الذي يمتلك فرصة الانفراد بها، بما أنه يخوض مباراته مع التعاون غداً.