ميلان يضم جواو فيليكس على سبيل الإعارة

تعاقد ميلان الإيطالي مع مهاجم تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جواو فيليكس، بموجب الإعارة، في الوقت الذي أبرم النادي أربع صفقات، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، في سعيه لإنعاش موسمه.

وقال ميلان، في بيان له، إن فيليكس الذي اكتفى بتسجيل هدف في الدوري لمصلحة تشلسي منذ انتقاله من أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الصيف «قد وقع عقداً مع النادي، يستمر حتى 30 يونيو 2025».

ويتأخر ميلان بفارق سبع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي، و19 نقطة عن نابولي المتصدر، ولم ينجح النادي اللومباردي في التأهل مباشرة إلى الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام دينامو زغرب الكرواتي، الأسبوع الماضي، لكنه سيخوض الملحق.