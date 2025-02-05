«الزعيم» يودّع البطولة الثالثة تحت قيادة جارديم

عكست تصريحات المدرب السابق لفريق العين، البرتغالي ليوناردو جارديم، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أول من أمس، عقب الخسارة أمام الريان القطري (1-2)، حجم الأزمة التي يمرّ بها «الزعيم»، والتي تسببت في فقدان فرصة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، الذي كان قد حققه الموسم الماضي، ويأتي ذلك استمراراً لسلسلة النتائج المخيبة التي أدت كذلك إلى الخروج من مسابقة كأس رئيس الدولة، وكأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، إضافة إلى الابتعاد بشكل كبير عن دائرة الفرق المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين.

وتلخصت أسباب الأزمة التي يمرّ بها الفريق، وفقاً لجارديم، في ضيق الوقت لإجراء تغييرات جوهرية تعيد للفريق بريقه الذي اختفى منذ بداية الموسم، إضافة إلى الأخطاء الدفاعية التي كلفت الكثير.

وأشار جارديم إلى تحقيق بعض التقدم في دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «في اعتقادي، لم نتمكن من إجراء تغييرات كبيرة، رغم التقدم البسيط الذي حققناه في مسابقة الدوري».

وعند سؤاله عن مسؤوليته في خروج الفريق من جميع البطولات، لم يتنصل ليوناردو جارديم من دوره، لكنه أظهر استياءً ضمنياً من النقد الموجه إليه، فقد أكد تحمله المسؤولية كمدرب، لكنه أشار إلى ازدواجية المعايير في كرة القدم، حيث قال: «بالطبع أتحمل المسؤولية، فأي مدرب يتحمل مسؤولية سوء النتائج، لكن في بعض الأحيان يُنسب الفوز بالألقاب إلى اللاعبين»، وتقدم «الزعيم» تحت قيادة المدرب البرتغالي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 23 نقطة، لكن الفارق اتسع أكثر مع أصحاب المقدمة بسبب التعثر في بعض المباريات، وهو ما يبرز قناعته بأن العين لايزال بعيداً عن المستوى المطلوب، في تلميح إلى حاجته إلى مزيد من الوقت، وضرورة إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسلّط ليوناردو جارديم الضوء كذلك على إحدى أبرز نقاط الضعف في الفريق، المتمثلة في خط الدفاع، وقال: «مباراة الريان القطري كانت متوازنة إلى حد كبير، غير أننا ارتكبنا أخطاء في الشق الدفاعي تسببت في تلقي شباكنا لهدفين».

ومنذ بداية الموسم، ظلت الأخطاء الدفاعية تشكل هاجساً واضحاً لدى «العيناوية»، إلى جانب تراجع مستوى حارس المرمى خالد عيسى، إذ إن الفريق في بطولة الدوري يتصدر قائمة أقوى هجوم بتسجيله 36 هدفاً، لكنه يعاني على مستوى الدفاع، فقد استقبلت شباكه 23 هدفاً، ما جعله ثاني أضعف خط دفاع بين سداسي المقدمة.

. جارديم: في بعض الأحيان يُنسب الفوز بالألقاب إلى اللاعبين.