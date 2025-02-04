العين يودّع أبطال آسيا.. «بلا فوز»

واصل فريق العين «حامل اللقب» نتائجه المخيبة في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعد خسارته أمام ضيفه الريان القطري 1-2، أمس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السابعة، ليودّع رسمياً المنافسات من الدور الأول.

ولم يحقق العين أي انتصار خلال سبع جولات، مكتفياً بتعادلين وخمس هزائم.

وعانى العين أخطاء دفاعية قاتلة كلفته استقبال هدفين في الشوط الثاني، بينما لم ينجح لاعبوه في استغلال الفرص التي سنحت لهم للعودة في اللقاء، فيما لعب الريان القطري بذكاء تكتيكي واستغل ارتباك دفاع العين ليحسم المواجهة لمصلحته، وعزّز فرصه في التأهل إلى دور الـ16.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله لاعب العين الدولي، المغربي سفيان رحيمي، في الدقيقة 24 بداعي التسلسل، كما ألغى هدفاً آخر سجله محمد عوض الله في الدقيقة 34 للسبب ذاته، لكن العين نجح في التسجيل في الدقيقة 42 بوساطة صانع الألعاب الباراغوياني، اليخاندرو كاكو، بعد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من تمريرة نموذجية من زميله سفيان رحيمي، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

ومع انطلاقة الحصة الثانية، عادل الضيوف النتيجة بهدف بوساطة محمود تريزيغيه في الدقيقة 50، مستفيداً من عرضية زميله مراد ناجي التي تجاوزت خط الدفاع بشكل سهل، وتواصلت الأخطاء الدفاعية العيناوية التي منحت الضيوف هدفاً آخر في الدقيقة 75 بوساطة روجر جيديش، الذي استغل خطأ في التمركز من خط الدفاع وسجل هدف الانتصار.

وتعكس هذه النتيجة حجم التراجع الكبير في مستوى حامل اللقب، الذي دخل البطولة بطموحات الدفاع عن لقبه، لكنه وجد نفسه خارج المسابقة مبكراً، بعد سلسلة من النتائج المخيبة والأداء غير المقنع، ما يضع علامات استفهام عدة حول مستقبل الفريق هذا الموسم.

في المقابل، رفع الريان رصيده إلى ثماني نقاط، ليعزز حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، مستفيداً من سقوط العين، الذي لم يكن قادراً على مجاراة إيقاع المباراة، ما جعل خروجه أمراً حتمياً.