«الشتاء» يبتسم للفجيرة.. و6 فرق تقاتل على بطاقتَي الصعود

انفرد فريق الفجيرة بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مع ختام الدور الأول، برصيد 29 نقطة، ونال لقب بطل الشتاء الذي يُعد نادراً في مسيرة الفجيرة خلال مشاركاته في المسابقة.

وأسفرت مباريات الجولة الـ15 عن فوز الفجيرة على مجد (1-0)، ودبا على الجزيرة الحمراء (4-0)، والذيد على الحمرية (1-0)، وحتا على غلف يونايتد (3-0)، ويونايتد على مصفوت (1-0)، وتعادل الظفرة مع العربي من دون أهداف.

وشهد الدور الأول عدداً من المشاهد الفنية الإيجابية أبرزها ارتفاع المستوى الفني للفرق التي تنافس على بطاقتي الصعود للمحترفين، ووجود ستة فرق تنافس على بلوغ الأضواء (الفجيرة والعربي والظفرة وحتا ودبا ويونايتد)، ما يبرهن على حدة المنافسة التي غابت في كثير من المواسم الماضية، بينما ميّز الفجيرة نفسه بتحقيقه ستة انتصارات متتالية دون أي تعثر.

وفي مشهد فني مهم قدّم فريق العربي نفسه منافساً قوياً على الصعود بعد سلسلة من النتائج الإيجابية وتصدره للدوري في كثير من مراحل البطولة، ما وضعه في مركز الوصيف برصيد 27 نقطة، وهو الرصيد نفسه للظفرة صاحب أقوى خط دفاع في البطولة، إذ لم تستقبل شباكه سوى ثمانية أهداف.

في المقابل، تحسب لفريق حتا عودته للواجهة الفنية، على الرغم من فقدانه نقاطاً ثمينة خلال المنافسات بتعرضه لخسارتين وأربعة تعادلات وضعته في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وهو الرصيد نفسه لفريق دبا الخامس الذي تعرض لأربع خسارات.

من جهته، قال المحاضر الدولي عمر الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «إن منافسات الدور الأول ظهرت بمستوى فني أفضل مقارنة بالمواسم السابقة، وأرى أن ارتفاع عدد الفرق التي تنافس على بطاقتي التأهل يعكس التطور الفني للبطولة».

وأضاف: «الإيجابيات الكثيرة التي ميزت الدور الأول من الدوري لا تعني عدم ظهور مشكلات تنظيمية يجب تصحيحها، وأبرزها جدول المباريات الذي لم يتم تعديله بعد انسحاب فريق فليتوود يونايتد، فالبطولة بحاجة ماسة إلى تعديل الجدول».

وتابع: «الدور الثاني للبطولة سيظهر بشكل أقوى بفضل بعض التعاقدات القوية التي أجرتها الأندية، واقتراب المنافسات من الحسم في أعلى الترتيب وآخره، فضلاً عن العودة المحتملة لفريق الإمارات للمنافسة بعد الاستعانة بالمدرب بدر طبيب».