خورفكان يعزّز هجومه بالمغربي تيسودالي

تعاقد نادي خورفكان لكرة القدم مع المهاجم المغربي، طارق تيسودالي، قادماً من نادي باوك سالونيك اليوناني، للمشاركة في الموسم الجاري لدوري أدنوك للمحترفين.

وتعد الصفقة «الهجومية» الثانية لخورفكان، بعد الجناح البرتغالي إيلتون موراتي، لينضم النجمان إلى النجم البرازيلي لورينسي، ما يعكس توجهات الجهاز الفني لتعزيز الخط الأمامي، لاسيما أن الفريق عانى عدم استثمار الفرص في كثير من المباريات.

ويبلغ معدل تسجيل الأهداف في الموسم الجاري أقل من هدفين في المباراة الواحدة، بعد تسجيله 22 هدفاً في 14 مباراة، ما وضع الفريق في المركز 10 على لائحة ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن إدارة النادي بصدد الاستغناء عن لاعب أجنبي لتطبيق اللوائح التي تسمح بالتعاقد مع خمسة لاعبين، بينما يبلغ العدد الحالي ستة، ما يعني أن خورفكان سيستغني عن خدمات صانع الألعاب البرازيلي ماتيوس، أو الكوري الجنوبي دوجاي وون الذي يلعب في خطي الوسط والدفاع.