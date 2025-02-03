اختبار مصيري للعين أمام الريان

يخوض فريق العين، في الساعة السادسة من مساء اليوم، اختباراً مصيرياً عندما يستضيف الريان القطري في مواجهة حاسمة على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم «النخبة».

ويسعى الفريق إلى الظهور بصورة مختلفة عن المباريات السابقة، والتمسك بالأمل الأخير في إنجاح موسمه القاري.

ولا يملك «حامل اللقب» خياراً سوى الانتصار إذا ما أراد الإبقاء على آماله الضئيلة في بلوغ دور الـ16، خصوصاً أنه لم يتبقَ سوى ثلاثة مقاعد متاحة للتأهل عن منطقة الغرب، بعدما ضمنت أندية الهلال والأهلي والنصر السعودية، والسد القطري والوصل على التوالي تأهلها مبكراً.

ويدخل «الزعيم» هذه المباراة وسط أزمة نتائج حادة جعلته يتراجع إلى المركز الـ11 «قبل الأخير» برصيد نقطتين فقط، بعدما تعادل في مباراتين وخسر أربع مباريات خلال الجولات الماضية، ورغم أن فرصة التأهل ل تزال قائمة حسابياً، فإنها تبدو ضئيلة للغاية، كونها تعتمد على نتائجه ونتائج الفرق الأخرى.

ويعاني العين تذبذب الأداء منذ بداية الموسم، إلا أن الوضع ازداد سوءاً في العام الحالي 2025، إذ لم يحقق الفريق سوى انتصار وحيد في آخر ست مباريات في جميع المسابقات، بينما تعادل مرتين وخسر ثلاث مواجهات، كما ودّع مسابقة كأس رئيس الدولة على يد الجزيرة أخيراً.

وتعكس هذه الأرقام عمق الأزمة التي يمر بها الفريق، إذ يعاني ضعفاً هجومياً واهتزازاً دفاعياً وعدم استقرار في الأداء، ما انعكس على حالة عدم اليقين لدى الجماهير التي اعتادت رؤية فريقها ينافس على كل الألقاب.

وفي حال تمكّن العين من تحقيق الفوز اليوم، فإنه سيبقي على حظوظه الحسابية في التأهل، لكنه سيظل بحاجة إلى تعثر المنافسين في الجولات المتبقية. أما في حال التعادل أو الخسارة، فسيعني ذلك خروجاً شبه رسمي من سباق التأهل، وسيتعرض الفريق لضغوط إضافية.

في المقابل، يدخل الريان القطري المواجهة وهو في وضع أفضل نسبياً، إذ يحتل المركز السابع برصيد خمس نقاط، بعدما حقق فوزاً وحيداً، وتعادل مرتين، وخسر ثلاث مباريات، ويدرك أن الانتصار على العين في معقله سيمنحه دفعة قوية نحو المنافسة على إحدى بطاقات التأهل المتبقية.