هاريس: انتقلت إلى «العميد» في أقل من 48 ساعة

أكّد المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش، أنه لم يتوقع أن يلعب للجارين الوصل والنصر في موسم واحد، مشيراً إلى أن عملية انتقاله من «الإمبراطور» إلى «العميد» كانت سريعة جداً لم تستغرق 48 ساعة.

وظهر هاريس بالقميص الأزرق للمرة الأولى في اليوم نفسه الذي أعلن فيه النصر التعاقد مع اللاعب، إذ شارك بديلاً في الدقيقة 59 من مباراة الفريق أمام العروبة، وقدّم أداء رائعاً، وكان قريباً من إحراز أول أهدافه مع فريقه الجديد خلال اللقاء الذي انتهى نصراوياً 2-1.

وقال هاريس لـ«الإمارات اليوم»: «نجح الفريق في تحقيق الفوز، وقدمنا مباراة جيدة من البداية وأضعنا فرصاً عدة، ولكن الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث من المباراة، والتواجد في المركز الثالث على جدول الترتيب، وهو أمر رائع للفريق بالتأكيد».

وأضاف: «لم أكن أتوقع أن ألعب للوصل والنصر في موسم واحد، ولكن هذا ما حدث، إنها كرة القدم، لقد حصل بالفعل هذا هو المستقبل، فريق جيد ويلعب كرة قدم جيدة ومعه مدرب رائع، وهي بداية جديدة ويجب التركيز في ما هو قادم، وأنا سعيد جداً بالوجود مع الفريق، وقد تحدثت مع اللاعبين في النصر من قبل وتقابلنا كثيراً منذ العام الماضي، وأعلم الكثير عن الفريق وأعتقد أن مستقبل الفريق جيد مع مدرب مميز يعرفني جيداً، ومجلس إدارة رائع، ولهذه الأسباب وافقت على الانتقال إلى الفريق». وختم: «الانتقال جاء بشكل سريع جداً، ولم يستغرق 48 ساعة، هذه هي كرة القدم وهذا هو الاحتراف، وبالتأكيد أعيش الآن مع فريقي الجديد، وأنظر إلى المستقبل مع فريق يبحث عن الانتصارات والبطولات».

المهاجم السويسري:

• مستقبل النصر جيد مع مدرب يعرفني جيداً ومجلس إدارة رائع.. لهذه الأسباب وافقت على الانتقال.