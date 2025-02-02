الجرمن: غوران أدار مباراة الوحدة بدرجة امتياز

أكّد رئيس مجلس إدارة نادي عجمان خليفة الجرمن، أن الانتصار الذي حققه «البرتقالي» على ضيفه الوحدة 4-3، أول من أمس، في ختام الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين دافع معنوي كبير للتقدم على سلم الترتيب، مشيداً بقدرات المدرب الصربي غوران في توظيف اللاعبين وإدارته المباراة بدرجة امتياز.

وأهدى الانتصار فريق عجمان التقدم على سلم الترتيب من المركز التاسع إلى السابع بـ19 نقطة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 22 نقطة في المركز الخامس.

وقال الجرمن لـ«الإمارات اليوم»: «إن إصرار اللاعبين بدا واضحاً على تقديم الأداء الأفضل، وكنا المبادرين بالتسجيل، خصوصاً أن عجمان دخل مباراته بشعار تعويض الخسارة التي تعرضنا لها أمام الوحدة في مرحلة الذهاب، في مباراة أهدرنا فيها فرصاً عدة، وقدمنا حينها عرضاً قوياً ولم نوفق بنتيجتها».

وأوضح: «الفوز في افتتاح مرحلة الإياب دافع معنوي للفريق لمواصلة تقديم النتائج الجيدة في المباريات المقبلة، خصوصاً أن هذا الانتصار انعكس إيجاباً في تقدم (البرتقالي) إلى المركز السابع على سلم ترتيب الدوري».

وأضاف: «التعليمات التي أعطيت للاعبين قبل المباراة، هي الظهور بالمستوى الحقيقي وإرضاء جمهور النادي، وتمكنا من تحقيق هذا الهدف».

وتابع: «نجح المدرب غوران في توظيف قدرات اللاعبين بشكل ممتاز على مدار شوطي اللقاء، واستطعنا خلال اللقاء العودة بالنتيجة، خصوصاً مع دخول علي مدن وعصام فائز، ما منحنا مزيداً من الخيارات على أرضية الملعب، واستطعنا الذهاب بالنتيجة التي ترضي تطلعاتنا».

وعن تطلعات عجمان والمركز المتوقع للفريق أن ينهيه في دوري الموسم الجاري، قال الجرمن: «رحم الله امرَأً عرف قدر نفسه، فأهدافنا دائماً واضحة بأن نكون في مركز أفضل مما كنا عليه في الموسم السابق، ولايزال الموسم طويلاً، إلا أن الانتصار اليوم يمثل أهمية كبيرة في منحنا الحفاظ على مواصلة تقديم الأداء المطلوب».