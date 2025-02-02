العبدولي: 3 نقاط فنية تلزم دبا الحصن للخروج من دائرة الخطر

كشف مدرب دبا الحصن حسن العبدولي، أن فريقه بحاجة إلى ثلاث نقاط فنية للخروج من دائرة خطر الهبوط من دوري أدنوك للمحترفين إلى مصاف الدرجة الأولى، تتمثل في ضرورة توافر نوعية جيدة من اللاعبين أصحاب الخبرة يصنعون الفارق، وليس لمجرد ملء الخانة فقط، ومضاعفة جهود اللاعبين، والبناء على إيجابيات الفريق، لاسيما أن لديه الأفضل الذي يمكن أن يقدمه خلال المباريات المقبلة.

ويحتل دبا الحصن المركز قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط، متأخراً بفارق نقطتين عن مركز الأمان الـ12 الذي يشغله حالياً البطائح.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «أفتخر بالجهود التي يبذلها لاعبو الفريق على الرغم من أن وضع دبا الحصن في خطر على جدول الدوري، ولكن الشيء الإيجابي أن الفريق يملك النفس الطويل، ويحاول أن يبعد الضغوط النفسية عنه».

وأوضح: «على الرغم من الخسارة أمام الشارقة بهدف نظيف في الجولة الـ14 فإن الفريق قدم مباراة جيدة، ونسعى إلى التعويض في المباريات المقبلة، وفي مقدمتها المباراة المرتقبة المؤجلة أمام شباب الأهلي ضمن الجولة الـ12، وكذلك أمام الوصل في الجولة الـ15 للدوري، وأمام البطائح في الجولة الـ16».

وتابع: «فريق الشارقة عاقبنا بهدف مبكر في بداية المباراة لكون دبا الحصن لم يكن في قمة تركيزه في بداية المباراة، وأتمنّى أن نوفق في استقطاب نوعية جيدة من اللاعبين بحيث يفيدون الفريق في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن لدينا الأفضل الذي يمكن أن نقدمه بوجود لاعبين صغار السن، لكنهم بحاجة إلى اكتساب الخبرات».