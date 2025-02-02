بطل جديد لـ «سلة دبي» اليوم

يسدل الستار في التاسعة من مساء اليوم، عن النسخة الـ34 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة، بالمباراة النهائية التي تحتضنها صالة نادي النصر في دبي، وتشهد تتويج بطل جديد للحدث الأعرق والأكثر استمرارية في آسيا الذي انطلق عام 1989.

وحجز فريق بيروت اللبناني مقعداً في النهائي بعدما تغلب على المنتخب الوطني بنتيجة (94-71)، أمس، في مباراة كان فيها بيروت الأفضل طوال مراحلها، إذ فرّط المنتخب بتقدمه في الربع الأول (19-18)، بعدما نجح لاعبو بيروت في استعادة زمام المبادرة والهيمنة على بقية الفترات بواقع (23-17 و33-16 و20-19)، وتأهل للمباراة النهائية باحثاً عن لقبه الأول في البطولة.

ويلتقي فريق بيروت مساء اليوم في المباراة النهائية مع المنتخب التونسي الذي تغلب على نظيره «سترونغ غروب» الفلبيني بنتيجة (68-63).

وتُعد الفرق اللبنانية الأكثر تتويجاً بلقب «سلة دبي» بإجمالي 14 لقباً، منها تسعة لفريق الرياضي حامل الرقم القياسي للبطولة، مقابل لقبين لفريق الشانفيل، ومثلهما للحكمة، ولقب وحيد لفريق أنيبال.