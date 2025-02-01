"صائد" يقتنص كأس "شادويل ستيكس" في مضمار "جبل علي"

ظفر الجواد "صائد" بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل كوستا، بكأس "شادويل ستيكس" الذي جرى في الشوط الخامس والرئيس، في يوم "السباقات الإيرلندية" الذي نضمه مضمار "جبل علي"، اليوم السبت، وتضمن سبعة أشواط، بلغت إجمالي جوائزها 494 ألف درهم.

وشهد أمسية السباق، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومدير سباقات سموه وعضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباقات الخيل، المهندس محمد سعيد الشحي، ومدير مضمار جبل علي محمد الأحمد.

ونجح الفارس بن كوين، في قيادة الجواد "صائد" لقطع خط نهاية مسار الشوط الرئيس الممتد لمسافة 1950 متر رملي، بالمركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقة و59 ثانية و39 جزء من الثانية، بفارق 0.38 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد "داراميثوس" المملوك للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بإشراف المدرب جوليو أولاسكواغا، وقيادة الفارس باتريك دوبس.

واستهل الحفل بشوط الخيول العربية الأصيلة "كأس بورشه" لمسافة 1400 متر، وشهد مشاركة 16 خيلاً، وتوج بلقبه الجواد "أيه إف الأجرأ" لخالد النابودة، بإشراف إرنست أورتيل وقيادة تاج أوشيه، وحقق فوزه في زمن بلغ دقيقة و38 ثانية و24 جزء من الثانية، بفارق 4.72 طول عن زميله بالإسطبل "أيه إف يكوي" المملوك أيضاً لخالد النابودة، وإنما بإشراف إرنست أورتيل وقيادة مارسيلينيو رودريجز.

وفي الشوط الثاني انطلقت سباقات الخيول المهجنة على كأس سلسلة الإمارات لسباقات السرعة لمسافة 1400 متر، وخصصت جوائز نقدية 72 ألف درهم بمشاركة 5 خيول، كان بطلها "أفريكان كاندي" لمحمد الدبيبة، بإشراف مصبح المهيري وقيادة دانييل تودهوب، وحقق البطل زمناً بلغ دقيقة و31 ثانية و46 جزء من الثانية، بفارق 2.4 طول، وحل الجواد "أون ذا وي" لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقاده الفارس برناردو بينيرو للمركز الثاني.

وشهد الشوط الثالث كأس «جاين اكواين نيوترشن إنترناشونال ستيكس» لمسافة 1200 متر، وبلغت جوائزه النقدية 60 ألف درهم، وتوج باللقب «غواراني» لمزرعة ثري شيمنيز، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، وحقق الفائز زمناً بلغ 1:13:27 دقيقة وبفارق 3.37 طول عن «كبريت» لناصر عسكر، بإشراف بوبات سيمار وقيادة سلفستر دي سوسا.

وفي الشوط الرابع، أقيمت كأس "ذا كورا" لمسافة 1000 متر بجوائز 80 ألف درهم، وتوج بالفوز "رويال كوماندو" لزياد كلداري، بإشراف سالم بن غدير وقيادة زافير زياني، وحقق البطل فوزه في زمن بلغ دقيقة واحدة، بفارق 0.16 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد "المزن" لسلمان الصابري، بإشراف مالكه وقيادة سلفسستر دي سوسا.

وشهد الشوط السادس كأس "جلوريوس ساترداي هانديكاب" لمسافة الميل "1600 متر" بجوائز نقدية 76 ألف درهم، تنافساً قوياً بين 14 خيلاً، قبل أن ينتزع الجواد "الرائد" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل كوستا، الفوز، بعدما قاده الفارس بن كوين لقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و39 ثانية و17 جزء من الثانية، بفارق 3.42 طول عن "جوست أوف ذات مامبو" للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي.

واختتم الحفل بالشوط السابع على كأس "ايريش ثوروبريد ماركتينغ ستيكس" لمسافة 1600 متر، بجوائز 60 ألف درهم، ومشاركة 9 خيول، كان بطلها "شيبرتون لودج" لأبوبكر كادورا، بإشراف مصبح المهيري وقيادة سلفستر دي سوسا، وحقق البطل فوزه في زمن بلغ دقيقة و39 ثانية و13 جزء من الثانية، بفارق 3.01 طول صاحب المركز الثاني الجواد "إلزامي" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة الفارس بن كوين.

الأحمد: الحفل المقبل استثنائي للغاية

أشاد مدير مضمار جبل علي محمد الأحمد، بالصورة التي خرج عليها السباق الثامن في موسم سباقات مضمار جبل، كما أشاد بالعلاقات التي تربط المضمار الأصفر بالمضامير الأيرلندية وسباقاتها وخيولها التي تتميز بالقوة والسرعة العالية، كما أكد أن المضمار الأصفر قدم موسماً مميزاً على كافة الأصعدة سواء الفنية أو التنظيمية.

وتوجه الأحمد بالشكر والتقدير إلى فاكهة المضمار العائلي وهي جمهوره، وقال: "توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، راعي مضمار جبل علي، واضحة تماماً في هذا الإطار، حيث أن سموه ينادي دائماً بالسعي إلى الحفاظ على الجماهيرية التي يتمتع بها المضمار بشتى الطرق، ونحن نسعى دائماً للتطوير والابتكار في هذا الجانب تحديداً".

ووعد الأحمد جمهور مضمار جبل علي بأنه سيكون على موعد استثنائي في الحفل المقبل الذي سيقام يوم 15 فبراير الجاري، حيث سيكون ذلك اليوم بالتحديد حافلاً بالمفاجآت غير المسبوقة، والتي ستسعد الجمهور بشكل مذهل