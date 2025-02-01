دوري الدرجة الأولى الإماراتي.. لا فائز في قمة الظفرة والعربي

تعادل فريق الظفرة مع ضيفه العربي من دون أهداف في قمة الجولة 15 والأخيرة من الدور الأول لدوري الدرجة الأولى الإماراتي لكرة القدم اليوم السبت، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى النقطة 27 في الصدارة.

وفي بقية النتائج، فاز يونايتد بملعبه على مصفوت بهدف نظيف سجله الهولندي كوينسي بروميس (86)، ليصبح رصيده 21 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد مصفوت عند 14 نقطة في المركز التاسع.

وتغلب حتا على مضيفه غلف يونايتد بثلاثية نظيفة سجلها البرازيلي مارسيلو دي فريتاس (33) و النيجيري جودنيوس (39) والبرازيلي باتريك روبسون (89)، ليصبح رصيد حتا 25 نقطة رابعاً، وتجمد رصيد غلف يونايتد عند 10 نقاط في المركز 12.

وتستكمل مباريات الجولة غداً الاحد، بلقاء الفجيرة مع "مجد"، والجزيرة الحمراء مع دبا، والحمرية مع الذيد.