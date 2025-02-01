ليون يتعاقد مع المدرب البرتغالي فونسيكا حتى عام 2027

عُيّن البرتغالي باولو فونسيكا رسمياً مدرباً لنادي ليون في صفقة لمدة عامين ونصف العام، وتحديداً حتى 30 يونيو 2027، وفقاً لما أعلن صاحب المركز السادس في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان فونسيكا (51 عاماً) قد أقيل في 30 ديسمبر من قِبل ميلان الإيطالي الذي انضم إليه في يونيو الماضي قادماً من ليل، على أن يخلف في ليون المدرب بيار ساج المقال من مهامه، الإثنين الماضي، والذي كان يشرف على الفريق منذ 30 ديسمبر 2023. ويأتي قرار التعاقد مع المدرب البرتغالي كـ«جزء من الرغبة في إعادة منح أولمبيك ليون طموحاً قوياً، سواء على الصعيد الوطني أو الأوروبي»، كما جاء في بيان صادر عن ليون.

ويحتل ليون المركز السادس برصيد 30 نقطة في «ليغ 1»، وتأهل مباشرة لدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عقب تعادله في مباراته الأخيرة في دور المجموعة الموحدة مع لودوغوريتس البلغاري 1-1، والتي شاهدها فونسيكا من المقصورة الرئاسية، إلى جانب مالك الفريق الأميركي جون تيكستور.