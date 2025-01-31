شباب الأهلي يصعد إلى «القمة» بثلاثية في مرمى البطائح

اعتلى فريق شباب الأهلي صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مؤقتاً، بعد فوزه الثمين 3-1 على مستضيفه البطائح، في اللقاء الذي جمعهما، أمس، على استاد خالد بن محمد، ضمن الجولة الـ14 من المسابقة.

ولم يُمهل «فرسان دبي» مستضيفهم سوى 19 دقيقة لافتتاح التسجيل عبر ماتيوس ليما، لكن أصحاب الأرض ردوا بالتعادل في الدقيقة 39 عن طريق فوني جونيور، إلا أن ماتيوس ليما عاد مجدداً وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 2+45 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم زميله بوجدان بلانيتش الثلاثية في الدقيقة 68، مؤمّناً انتصار فريقه.

وبهذه النتيجة، رفع شباب الأهلي رصيده إلى 35 نقطة، بينما تجمد رصيد البطائح عند 11 نقطة، ليضع بذلك الضغوط على الشارقة، صاحب الـ34 نقطة، الذي يستقبل دبا الحصن اليوم.

وفي المواجهة الأخرى، التي أقيمت في التوقيت نفسه، سقط العين في فخ التعادل الإيجابي 2-2 خارج أرضه أمام مستضيفه خورفكان، في اللقاء الذي أقيم على استاد صقر بن محمد القاسمي. وشكل هذا التعادل ضربة كبيرة لمساعي «الزعيم» الذي كان يبحث عن التعويض، بعد أيام من وداعه مسابقة كأس رئيس الدولة على يد الجزيرة من الدور ربع النهائي.

وتلقى العين هدفين سريعين، عن طريق حمدان البشر في الدقيقة 9، وشيكنا دومبيا في الدقيقة 12. وأمام هذه الصعوبات، اضطر المدرب ليوناردو جارديم إلى الدفع بورقة هجومية في الدقيقة 27، متمثلة في المهاجم سفيان رحيمي، بدلاً من المدافع كوامي أوتوي.

وانتظر «الزعيم» حتى الدقيقة 47 لافتتاح التسجيل بواسطة مهاجمه لابا كودجو، قبل أن يضيف البديل سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 58. وألغى الحكم هدفاً سجله لابا كودجو في الدقيقة 74 بداعي التسلل. وبهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 23 نقطة، مبتعداً بفارق كبير عن المتصدرين شباب الأهلي والشارقة، ما أضعف آماله بشكل كبير في المنافسة على اللقب. في المقابل، رفع خورفكان رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.

وفي المواجهة الثالثة، أنقذ الوافد الجديد لصفوف الوصل، البرازيلي جواو بيدرو، فريقه من الخسارة أمام كلباء، بتسجيله هدف التعادل 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد زعبيل، ليمنح «الإمبراطور» نقطة رفعت رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، بينما وصل «النمور» أيضاً إلى 18 نقطة، لكن في المركز الثامن بفارق الأهداف عن الوصل.

وكان كلباء الذي خاض اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 16 بعد طرد لاعبه كايو جيرمانو، متقدماً بهدف نظيف، سجله مهدي قائدي من ركلة جزاء (61)، وظل محافظاً عليه حتى الدقيقة 80، عندما قفز جواو بيدرو فوق خط الدفاع، وحوّل برأسه كرة عرضية أرسلها له زميله عبدالرحمن صالح إلى الشباك، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.