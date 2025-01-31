10 لاعبين أجانب خيّبوا التوقعات في النصف الأول من الدوري

انطلقت منافسات مرحلة الإياب من دوري أدنوك للمحترفين، في وقت اقتربت فترة الانتقالات الشتوية من نهايتها، حيث يعمل معظم أندية الدوري على تعديل أوضاعه من خلال إبرام صفقات تدعمه في مرحلة الإياب التي ستشهد إثارة كبيرة لتحديد هوية البطل والفريقين اللذين سيهبطان إلى دوري الدرجة الأولى.

ويعد تغيير عدد من اللاعبين الأجانب الخطوة الأبرز التي تلجأ إليها إدارات الأندية، خصوصاً بعدما أجرت سبعة أندية تغييرات على مستوى الجهاز الفني بالتعاقد مع مدربين جدد، إذ تبرز أسماء 10 لاعبين أجانب خيبوا التوقعات في النصف الأول من الموسم.

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