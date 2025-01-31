مهمة سهلة للشارقة والنصر.. وتحدٍّ صعب ينتظر الجزيرة والوحدة

تختتم، اليوم، الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات مليئة بالتحديات والإثارة، وذلك مع دخول المنافسة مرحلة «الإياب»، التي ستشكل مع توالي مبارياتها ملامح الصدارة والهبوط. اللافت أن المواجهات الأربع تجمع بين أندية القمة والوسط والقاع، ما يجعل كل فريق مدركاً لأهمية كل نقطة مكتسبة أو مهدرة، حيث ستكون عاملاً مباشراً في تحديد موقعه في جدول الترتيب مع نهاية الجولة.

الشارقة - دبا الحصن

تنطلق المواجهات عند الساعة 17:15 عندما يستقبل الشارقة، متصدر ترتيب البطولة، برصيد 34 نقطة، ضيفه دبا الحصن، وهو مرشح فوق العادة لتحقيق الانتصار والبقاء في القمة. ومع ذلك، يتوجب عليه الحذر من أي مفاجآت قد يسعى لها ضيفه، الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط.

ويعيش «الملك» حالة من الاستقرار على مستوى النتائج، كان آخرها التأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة. ومنذ بداية الموسم، يُظهر الفريق أداءً قوياً ومتناسقاً، ويأتي إلى هذه المباراة وهو يحمل عبء الحفاظ على صدارته، خصوصاً مع تزايد الضغوط من الفرق المتنافسة على القمة.

وعلى الطرف الآخر، يسعى دبا الحصن لإثبات أن فوزه في الجولة الماضية على العروبة لم يكن مجرد مصادفة، لذا من المتوقع أن يخوض اللقاء مصمماً على إحداث مفاجأة، من خلال استغلال أنصاف الفرص للخروج بنتيجة إيجابية قد تعني له الكثير في مشواره في البطولة.

عجمان - الوحدة

يستضيف عجمان نظيره الوحدة عند الساعة 17:15 على ملعب راشد بن سعيد، في مواجهة تحمل الكثير من الأهمية لكلا الفريقين، بالنظر إلى نتائجهما في الجولة الماضية.

ويخوض «البرتقالي» الذي يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة، اللقاء منتشياً بانتصاره خارج أرضه على خورفكان بهدفين نظيفين، وهو تحسن يُعد مؤشراً إيجابياً للفريق الذي يسعى لتثبيت أقدامه في منتصف الجدول، والابتعاد عن مناطق الخطر.

من جهته، يدخل الوحدة المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق بسيط عن المتصدرين، إلا أنه فشل في تقليص الفارق بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية على ملعبه أمام البطائح بنتيجة صفر-2.

الجزيرة - بني ياس

تتجه الأنظار عند الساعة 20:00 صوب استاد محمد بن زايد، الذي سيكون مسرحاً لمواجهة قوية بين الجزيرة وضيفه بني ياس، في لقاء حافل بتاريخ من الإثارة والندية. ويمتلك «فخر أبوظبي» الأفضلية تاريخياً بـ16 فوزاً مقابل أربعة انتصارات لبني ياس، لكن ذلك لا يمنع من أن تكون المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ويدخل الجزيرة المواجهة وهو في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ويسعى للعودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي. في المقابل، يحاول بني ياس، صاحب المركز الـ11 برصيد 12 نقطة، تحقيق فوزه الثاني على التوالي لتقليص الفارق مع الفرق التي تسبقه في جدول الترتيب.

النصر - العروبة

يخوض النصر، صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة، مواجهته أمام ضيفه العروبة عند الساعة 20:00 على استاد آل مكتوم، وهو يبحث عن التعويض بعد أن تلقت آماله في الاقتراب من القمة ضربة قوية إثر خسارته في الجولة الماضية أمام العين. ويعوّل «العميد» على قدرات لاعبيه للعودة إلى طريق الانتصارات مجدداً.

من جهته، يدخل العروبة اللقاء وهو في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط، ويبحث عن تحقيق انتصار غائب منذ فترة طويلة لإنقاذ موسمه.