بن شرقي يفسخ عقده.. ويتجه إلى الأهلي المصري

أعلن نادي الريان، وصيف النسخة الماضية من الدوري القطري لكرة القدم، إنهاء التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي بالتراضي.

ونشر النادي بياناً على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، قال فيه إن الاتفاق على إنهاء التعاقد جاء «بناء على رغبة اللاعب الذي سدد قيمة الشرط الجزائي» في العقد المبرم بين الطرفين.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الأهلي المصري اتفق مع بن شرقي على الالتحاق بصفوفه، شريطة أن يفسخ عقده مع الريان، لعدم رغبة النادي في الدخول في مفاوضات مع طرف ثالث.

وسبق لابن شرقي (30 عاماً) اللعب في الزمالك الغريم التقليدي للأهلي عام 2020.