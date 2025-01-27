كينيش يظفر بمرحلة «المنطقة الشرقية» في طواف الشارقة

ظفر دراج فريق لي نيانغ ستار الصيني جيش كينيش بلقب المرحلة الرابعة «المنطقة الشرقية» من طواف الشارقة الدولي في نسخته العاشرة، وحل نجم فريق بورجوس الإسباني جوش بيرنت ثانياً، ودراج ترينجانو الماليزي أدني فان ثالثاً.

وكان السباق قد انطلق من أمام بحيرة الحفية في كلباء وامتد لمسافة 132.32 كلم وصولا إلى استراحة السحب في خورفكان.

وحصل كينيش على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن، فيما نال دوشان رايوفيتش من سلوشون تيك الإيطالي القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط لمعدل السرعة، وسليمان منويل من منتخب المغرب على القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات، وفاز ماري فوت دوارتيه من فريق الإمارات بالقميص الأبيض لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة، والدراج عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات بقميص علم الإمارات صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة.

ويسدل الستار على الحدث العالمي اليوم، بالمرحلة الخامسة والأخيرة وهي بعنوان «بين الماضي والمستقبل» لمسافة 121.87 وتبدأ من أمام القرية التراثية بالحمرية وتنتهي في ضاحية الجادة بالشارقة.