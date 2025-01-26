بني ياس يحرم كلباء من تكرار رقمين مميزين في الدوري

حرم فريق بني ياس مضيفه فريق كلباء من الوصول إلى النقطة الـ20، وتكرار الرصيد نفسه الذي حققه في نهاية الدور الأول من موسم 2022-2023 من دوري المحترفين.

وكان الفريقان قد التقيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الأول (الجولة 13) لدوري أدنوك للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز بني ياس بهدف دون مقابل، ليتجمد رصيد كلباء عند النقطة الـ17 في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد بني ياس إلى النقطة الـ12 في المركز الـ11.

كما أضاع بني ياس على كلباء فرصة تسجيل رقم جديد بعدد الأهداف المسجلة في نهاية الدور الأول، عندما أبقاه عند رصيد 22 هدفاً، ومنعه من تحطيم الرقم الذي سجله في موسم 2018-2019، عندما سجل 24 هدفاً بنهاية الدور الأول من الدوري.

من جانبه، أكد مدرب كلباء، الصربي فوك رازوفيتش، أن خطأ واحداً وقع فيه فريقه خلال المباراة تسبب في الخسارة، في إشارة إلى ركلة الجزاء التي حصل عليها بني ياس، وسجل منها هدف المباراة الوحيد.