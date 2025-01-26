باروت: فرصة صعود «الصقور» للمحترفين ليست مستحيلة.. لكن بشروط

أكد مدير الفريق الأول السابق لنادي الإمارات، خليفة باروت، أن فرصة «الصقور» للحاق بالمنافسة والصعود إلى دوري المحترفين ليست مستحيلة، والعودة للأضواء ممكنة، على الرغم من البداية المتعثّرة للفريق واحتلاله المركز التاسع برصيد 14 نقطة في دوري الدرجة الأولى، متأخراً بفارق 12 نقطة عن الصدارة، معرباً عن ثقته بقدرة الفريق على التأهل لدوري الأضواء، أو أن يكون منافساً قوياً على الصعود، خصوصاً بعد التعاقد مع المدرب بدر طبيب الشحي، على حد تعبيره.

وقال باروت لـ«الإمارات اليوم»: «لاتزال هناك 13 مباراة في الدوري، والفارق بين الفريق والأندية الأربعة الأوائل يمكن تجاوزه إذا تحققت شروط محددة، أهمها إعادة بناء الفريق بالشكل الصحيح واستغلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لانتداب محترفين أجانب ومقيمين بنوعية عالية، بحيث يكونون قادرين على إحداث الفارق، لأن إمكانات اللاعبين الحاليين الفنية محدودة، ولا يمكنهم تحقيق النتائج الإيجابية الكفيلة بعودة الصقور المرتقبة».

وأضاف: «لا يتحمّل أي من المدربين السابقين البوسني داركو نيستروفيتش أو المصري طارق السيد عبدالغفار، مسؤولية عدم تحقيق النتائج، لعدم امتلاكهم عناصر صناعة الفوز، والأمر نفسه ينطبق على المدرب الجديد بدر طبيب، الذي لن يتمكّن من عمل فارق دون رفده باللاعبين المؤثرين فنياً».

وتابع: «الصعود للمحترفين وارد، وفارق النقاط ليس معضلة كبيرة، والمهمة المنتظرة من قبل إدارة النادي هي العمل على تعزيز الثقة بالفريق، وتمكينه فنياً، وتقديم الدعم اللازم للمدرب بدر طبيب، إلى جانب وقفة الجمهور القوية مع الفريق».

وأكمل: «الخبرة التي يتمتع بها نادي الإمارات كفيلة بأن تساعده على استعادة التوازن الكروي المطلوب، من خلال الانتدابات الصحيحة للاعبين، خصوصاً أن هناك الكثير من اللاعبين الباحثين عن فرص لمغادرة دكة البدلاء في فرق دوري المحترفين، إذ يمكن الاستفادة من قدراتهم لتحسين أداء الفريق».

وكان «الصقور» قد تعرّض لخسائر غير متوقعة في بداية الموسم - منها خسارتان مع مصفوت 0-3، والعربي 1-2، إضافة إلى خروجه المبكر من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة أمام مصفوت (0-1) - قادت إلى إقالة المدرب البوسني، قبل أن يتم الاستغناء عن المدرب المصري طارق السيد، بعد خسارة الصقور أمام الظفرة.