الشارقة يصدم "زامبانغا" الفلبيني في "سلة دبي"

فاجأ فريق الشارقة الوافد الجديد إلى بطولة دبي الدولية لكرة السلة، نظيره زامبانغا الفلبيني، بعد أن نجح "الملك" في قلب تأخره إلى انتصارٍ مستحق بفارق 15 نقطة بنتيجة (97-82)، اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 34 على صالة نادي النصر في دبي، وتمتد حتى الثاني من فبراير المقبل.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة الثانية ذاتها، فوز أهلي طرابلس الليبي على منتخب تونس بنتيجة (83-70)، فيما سجلت مباراة المجموعة الأولى، فوز بيروت اللبناني على اتحاد عمان الأردني بواقع (87-80).

وكان زامبانغا قد تقدم على الشارقة مع نهاية الربع الأول (30-19)، قبل أن يتمكن لاعبو "الملك" من استعادة زمام المبادرة تدريجياً وحسم المباراة لصالحه بنيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (30-17 و21-15 و27-20).

ويستكمل غداً الأحد دوري المجموعات بإقامة ثلاثة مباريات، تبدأ الأولى في الخامسة عصراً بلقاء المنتخب الوطني أمام اتحاد عمان الأردني، ثم يتواجه أهلي طرابلس و زامبانغا الفلبيني، قبل أن يسدل الستار في التاسعة مساءً بلقاء الحكمة اللبناني والمنتخب التونسي