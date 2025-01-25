فضية دبي للبولو تدخل مرحلة الحسم

تدخل كأس دبي الفضية مراحلها الحاسمة بإقامة مواجهتين اليوم "السبت"، إذ يلتقي عند الثانية ظهرا، فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، في مواجهة يبحث فيها الطرفين عن تحقيق الفوز آملا في حجز مقعدا له في نهائي البطولة التي من المقرر أن تقام في الأول من فبراير المقبل.

وكان فريق الإمارات قد نجح في تحقيق فوز كبير وعريض في مباراته السابقة ضد الحبتور بتسجيله 14 هدفا مقابل ستة أهداف، وهو ما يؤكد على جاهزيته قبل مواجهة فريق غنتوت، والذي حقق نتائج إيجابية حتى الان في البطولة.

ويلتقي في الرابعة عصر فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش مع فريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، في مواجهة يسعى فيها فريق بنجاش إلى العودة لسكة الانتصارات بعدما تلقى خسارتين أضعفتا موقفه في المنافسة على اللقب، وبات طموحه الفوز للعب على المركزين الثالث والرابع.

وفي المقابل فان فريق ذئاب دبي سيضع في حسبانه اليوم الفوز ولن يركن الى الفوزين اللذين حققهما على الحبتور والامارات، وفوزه اليوم سيعزز آماله في التأهل الى النهائي.