شباب الأهلي يخشى مفاجآت عجمان.. وقمة منتظرة بين العين والجزيرة

تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، لكرة القدم، في جولة تستمر ثلاثة أيام متتالية وتشهد أربع مواجهات حاسمة بين أبرز الفرق. وتُقام هذه المباريات وفق نظام خروج المغلوب، وعلى ملاعب محايدة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرق، علماً بأنه ستُقام قرعة عقب نهاية هذا الدور لتحديد مواجهات الدور نصف النهائي (المربع الذهبي).

ويشهد اليوم مباراتين من العيار الثقيل، إذ تبدأ الإثارة عند الساعة 17:10 عصراً، بمواجهة يحتضنها استاد خالد بن محمد في الشارقة بين شباب الأهلي وعجمان، في لقاء يتجدد بين الطرفين للمرة الرابعة منذ بداية الموسم الحالي، بعد أن كانا قد تقابلا ذهاباً وإياباً في الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب لقاء في دوري أدنوك للمحترفين. وشهدت هذه المواجهات فوز «فرسان دبي» في مباراتين، بينما سيطر التعادل الإيجابي على لقاء واحد.

وكان شباب الأهلي، المتوّج باللقب والذي يملك 10 ألقاب بالتساوي مع الشارقة، قد تأهل لهذا الدور بعد فوزه المريح على دبا الحصن بنتيجة 2-0 في دور الـ16. ويدخل لقاء اليوم بطموح كبير لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب، مستفيداً من قوته الهجومية وخبرته في المراحل الحاسمة.

وعلى الطرف الآخر، فقد حجز عجمان، بطل نسخة 1984، مكانه في ربع النهائي بعد انتصار مثير على خورفكان بنتيجة 2-1. ويهدف بدوره إلى مواصلة مشواره في البطولة وتحقيق مفاجأة كبيرة بالإطاحة بفريق بحجم شباب الأهلي.

وسيكون استاد زعبيل بنادي الوصل عند الساعة 20:00 مساءً مسرحاً لمواجهة نارية بين العين والجزيرة، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين. ويخوضه «الزعيم» مطالباً بالانتصار لإنقاذ موسمه، بعد ابتعاده عن دائرة المنافسة على لقب الدوري، وخروجه المبكر من كأس رابطة المحترفين، إضافة إلى مغادرته كأس الإنتركونتيننتال وتضاؤل فرصه في الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا.

وكان العين، المتوج باللقب سابقاً سبع مرات، قد تأهل إلى هذا الدور بسهولة بعد اكتساحه حتا بنتيجة 4-0، ويطمح في لقاء اليوم إلى تحقيق انتصار آخر يقربه خطوة نحو اللقب.

من جانبه، فإن الجزيرة الذي سبق أن حصد البطولة في ثلاث نسخ، كان قد واجه صعوبة بالغة في تجاوز دور الـ16 بانتصاره على العروبة بهدف نظيف. وسيكون «فخر أبوظبي» في لقاء اليوم مطالباً بتقديم أداء مغاير في هذه المباراة، في حملته لاستعادة لقب المسابقة الغائب عن خزائنه منذ 2016.