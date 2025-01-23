الشارقة يعود من زعبيل بنقاط الوصل.. و«الصدارة»

استعاد الشارقة صدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد 24 ساعة من فقدانها لمصلحة شباب الأهلي، بتغلبه على الوصل بهدف نظيف على استاد زعبيل، مستغلاً لعب «الإمبراطور» بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 62 إثر طرد المغربي سفيان بوفتيني.

ورفع «الملك» رصيده إلى 34 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين على شباب الأهلي، فيما بقي الوصل عند 17 نقطة في المركز السابع، مبتعداً خطوة جديدة عن المنافسة على اللقب.

واستهل الشارقة اللقاء، الذي جرى ضمن الجولة 13، بأفضل طريقة ممكنة، ولم تطل محاولاته للمبادرة بالتسجيل، إذ تمكّن بعد 16 دقيقة فقط من أن تكون له الأفضلية على مستوى النتيجة، بفضل لاعبه كايو لوكاس الذي تابع كرة مرتدة من حارس الوصل خالد السناني وسدّدها في الشباك.

وعلى الرغم من تحسن أداء الوصل بعد الهدف وضغطه بحثاً عن التعادل، فإنه لم يتمكن من الوصول إلى شباك عادل الحوسني، خصوصاً مع الفرصة المحققة التي أضاعها جونغ سيونغهيون بعد تلقيه كرة عرضية وهو في مواجهة المرمى، ليغمزها برأسه فوق العارضة.

وأنعش علي صالح الوصل بعد حلوله بديلاً في شوط المباراة الثاني، فتركزت محاولات «الإمبراطور» الهجومية على الجهة اليسرى، وكاد أصحاب الأرض أن يحققوا التعادل بتسديدة آداما ديالو التي تدخّل شاهين عبدالرحمن وأبعدها إلى ضربة ركنية.

وعاد حارس الشارقة ليحرم الوصل من التعادل في مناسبة أخرى، بعد تصدّيه لانفراد من أمام آداما ديالو، ثم أبعدها الدفاع بعد ذلك. ولكن طموحات الوصل في العودة للمباراة بدأت تتقلص مع نيل سفيان بوفتيني للبطاقة الحمراء، بعد تدخل خشن في حق كايو لوكاس.

واستغل الشارقة الموقف لصالحه، فشارك بإيجابية على مستوى الجانب الهجومي، حينما تلاعب كايو لوكس بدفاع أصحاب الأرض، لكن الحارس خالد السناني أنقذ الموقف بتصديه لتسديدة مهاجم الشارقة.

وعاد السناني للتألق مجدداً بتصدّيه لتسديدة فراس بالعربي التي أطلقها من مسافة قريبة وحوّلها إلى ضربة ركنية، لتبقى نتيجة الشوط الأول على ما هي من دون تغيير.

وفي مباراة أخرى، حقق بني ياس فوزاً مهماً على مضيفه كلباء بهدف دون رد، كاسراً صياماً دام 123 يوماً لم يتذوق فيها طعم الانتصارات خلال 10 مباريات خاضها منذ 20 سبتمبر الماضي، فخسر في سبع مواجهات وتعادل في ثلاث. ويدين «السماوي» في هذا الانتصار لمدافعه الروماني أندريه بوركا، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء تحصّل عليها زميله ماركوفيتش، بعدما تعرض للعرقلة من جانب سالم راشد (38).

وبهذه النتيجة ابتعد بني ياس خطوة كبيرة عن صراع الهبوط، بعدما رفع رصيده إلى النقطة الـ12 في المركز الـ11، وتجمد رصيد كلباء عند 17 نقطة في المركز الثامن.