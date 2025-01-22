غموض موقف تاعرابت مع النصر.. غائب منذ 3 أيام!

خاض النصر تدريبه صباح اليوم الأربعاء في استاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك عقب الخسارة من فريق العين في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 1-4، وهو التدريب الذي شهد غياب قائد الفريق عادل تاعرابت الذي انقطع عن تدريبات الفريق قبل ثلاثة أيام ولم يحضر مباراة العين.

وكشف مدرب الفريق، الهولندي شرودر، عقب الخسارة من العين أن "اللاعب غاب عن الفريق بإرادته وأنه لا يوجد أي مشكلة بينه وبين اللاعب، مشيرا إلى أنهما احتفلا خلال الأيام الماضية بالفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي القطري"، وأضاف أن "تاعرابت غاب عن الفريق في التدريبات وأيضا المباراة دون معرفة من المدرب، ولكنه في الوقت نفسه أكد أن "وجود اللاعب مع الفريق من عدمه بيد مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم وليس قرار الجهاز الفني".

ولم يصدر نادي النصر أي بيان خاص باللاعب حتى الأن للكشف عن تفاصيل الأزمة، في وقت أكد مصدر "الإمارات اليوم" داخل النادي أن اللاعب غاب عن الفريق لأسباب شخصية دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وخاض تاعرابت مع النصر هذا الموسم 11 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف وصنع ثلاثة، ويعتبر من أهم اللاعبين في الفريق، وإجماليا خاض 55 مباراة مع الفريق في بطولة الدوري فقط مع النصر منذ أن انضم للفريق في موسم 2022-2023، أحرز خلالها 21 هدفاً، وساهم في قيادة الفريق إلى المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة الموسم الماضي قبل الخسارة من الوصل، إضافة إلى تحقيق لقب السوبر الإماراتي القطري قبل أيام قليلة.