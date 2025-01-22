شباب الأهلي يكشف موعد عودة يحيى الغساني

كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، عن آخر تطورات إصابة لاعب الفريق، يحيى الغساني، وقال لـ«الإمارات اليوم» أنه تخطى المرحلة الصعبة في إصابته، وسيبدأ تدريجياً الالتحاق بالتدريبات في الأيام القليلة المقبلة، للعودة إلى الفريق، وتحقيق الجاهزية البدنية للمباريات المقبلة، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي سيحدد الفترة المناسبة لعودة اللاعب، وأيضاً تحديد مدة غياب وإصابة النجم سردار آزمون، الذي أصيب في مباراة الجزيرة، أمس.

ويغيب يحيى الغساني عن شباب الأهلي منذ عودته من المشاركة في بطولة «خليجي 26» بالكويت مع المنتخب الوطني، حيث لم يخض أي مباراة مع الفريق، وغاب عن مباريات العين، والنصر، والجزيرة، في بطولة الدوري، إضافة إلى الغياب عن بطولة السوبر الإماراتي القطري، وذلك بعد أن كان قد تألق في بطولة الخليج بإحرازه هدفين مع المنتخب الوطني أمام قطر وعمان، قبل أن يودع المنتخب البطولة من الدور الأول.

ونجح شباب الأهلي في تحقيق فوز مهم على فريق الجزيرة في الجولة الـ13 من بطولة دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 2-1، وذلك رغم تعرض الفريق لعدد كبير من الغيابات، أبرزها بالا، الذي غاب بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأيضاً يحيى الغساني للإصابة، كما خرج اللاعب سردار آزمون من أول دقائق المباراة أمام الجزيرة لإصابته، ولكن رغم ذلك نجح في تجاوز واحدة من أهم المباريات.