الكشف عن مسارات «طواف الإمارات 2025»

كشف مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات، عن مسارات النسخة السابعة من طواف الإمارات 2025، والنسخة الثالثة من طواف الإمارات للسيدات، اللذين يقامان في شهر فبراير المقبل، بمشاركة نخبة من الدرّاجين والفرق المحترفة.

ويُعدّ طواف الإمارات في نسختيه المرتقبتين، السباقين العالميين الوحيدين في منطقة الشرق الأوسط على أجندة الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي إقامة طواف الإمارات للسيدات 2025 من السادس إلى التاسع من فبراير المقبل، عبر أربع مراحل تبدأ من دبي وتنتهي في أبوظبي بإجمالي مسافة 540 كم، أما طواف الإمارات للرجال فيقام خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير على سبع مراحل تبدأ من الظفرة وتنتهي بمدينة العين، تشمل أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة سباق ضد الساعة لمسافة 12.2 كم، حيث يبلغ إجمالي مسافة طواف الإمارات لهذا العام 1013 كم.

وينطلق طواف الإمارات للسيدات يوم الخميس السادس من فبراير في دبي، وتحديداً من نادي ضباط شرطة دبي إلى دبي هاربور لمسافة 149 كم، تليها المرحلة الثانية يوم الجمعة السابع من فبراير، التي تقام منافساتها بمنطقة الظفرة، وتحديداً من حصن الظفرة وصولاً إلى مدينة المرفأ لمسافة 111 كم، ثم تقام المرحلة الثالثة (الجبلية) يوم السبت الثامن من فبراير بمدينة العين، لمسافة 152 كم، حيث الانطلاقة من قصر المويجعي وصولاً إلى قمة جبل حفيت، ويختتم طواف السيدات مراحله في أبوظبي يوم الأحد التاسع من فبراير انطلاقاً من مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وصولاً إلى خط النهاية بكاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي ولمسافة 128 كم.

أما طواف الإمارات 2025 (رجال)، فينطلق يوم الإثنين 17 فبراير بالمرحلة الأولى في منطقة الظفرة، وتمتد لمسافة 138 كم من محطة الطاقة الشمسية (شمس) بمدينة زايد وصولاً إلى قصر ليوا، تليها المرحلة الثانية يوم 18 فبراير، في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وهي مرحلة سباق ضد الساعة لمسافة 12.2 كم.

وتقام المرحلة الثالثة يوم الأربعاء 19 فبراير في رأس الخيمة وصولاً إلى قمة جبل جيس ولمسافة 179 كم، وينتقل الطواف إلى المرحلة الرابعة يوم الخميس 20 فبراير، وينطلق من شاطئ قدفع بالفجيرة إلى أم القيوين لمسافة 181 كم، وتقام المرحلة الخامسة في دبي يوم الجمعة 21 فبراير انطلاقاً من الجامعة الأميركية بدبي إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 160 كم، ثم المرحلة السادسة في أبوظبي ولمسافة 167 كم من أمام مقر نادي أبوظبي للدرّاجات بجزيرة الحديريات إلى كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

ويُختتم الطواف بالمرحلة السابعة والأخيرة التي تقام في مدينة العين، لمسافة 176 كم، وهي مرحلة جبلية حاسمة في الطواف، حيث ينطلق السباق من استاد هزاع بن زايد، ويمر عبر أبرز معالم مدينة العين، وصولاً إلى خط النهاية على قمة جبل حفيت.

سباق مثير

أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، أن «مسارات نسخة 2025 تغطي معظم أنحاء ومعالم دولة الإمارات، وسيكون سباق هذا العام مثيراً بشكل خاص مع وجود نخبة الدرّاجين والأبطال، مثل بطل العالم الحالي والفائز بسباق جيرو إيطاليا وطواف فرنسا العريق،

تادي بوغاتشار، وكذلك الفائزة بسباق إيطاليا للسيدات والنسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، إليزا لونغو بورغيني».