سلة شباب الأهلي تحجز مقعدها في نصف نهائي «غرب آسيا»

حجز فريق السلة في نادي شباب الأهلي بطاقة التأهل المباشر إلى الدور نصف النهائي لدوري «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية، بفوزه على مضيفه الكويت الكويتي بنتيجة (90-83)، أول من أمس، في ختام منافسات المجموعة الأولى.

ونجح شباب الأهلي في رد اعتبار خسارته أمام الكويت ذهاباً بدبي ديسمبر الماضي بنتيجة (71-75)، ليلعب فارق النقاط في المواجهات المباشرة دور الفيصل في حصول «فرسان السلة» على صدارة المجموعة رغم الشراكة التي جمعته مع الكويت بـ11 نقطة لكل منهما، من خمسة انتصارات وهزيمة واحدة.

وأسهم تألق الأميركي، السير دومنيك، بنيله لقب أفضل لاعب بالمباراة (18 نقطة وخمسة التقاطات ناجحة للكرات المرتدة عن السلة)، والموهبة الشابة حامد عبداللطيف بحصده لقب أفضل مسجل بالمباراة برصيد 25 نقطة، في عودة شباب الأهلي في الفترة الأخيرة وحسم الانتصار.