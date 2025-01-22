دبي تستضيف 6 سباقات للدرّاجات الهوائية في فبراير

تشهد دبي تنظيم ستة من أقوى سباقات الدرّاجات الهوائية الدولية والمحلية، خلال شهر فبراير المقبل، ويشارك فيها نخبة من أبرز الدرّاجين الرجال والسيدات من مختلف أنحاء العالم، وتقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يتصدرها طواف الإمارات العالمي للدرّاجات الهوائية للرجال، وطواف الإمارات العالمي للسيدات، وسباق لي تاب دبي من طواف فرنسا، وسباق سبينس دبي 92، والسباق الصحراوي، وسباق السيدات في بطولة السلم للدرّاجات الهوائية.

وستكون البداية مع سباق «لي تاب دبي» للدرّاجات الهوائية، الذي ينطلق في الثاني من فبراير من حي دبي للتصميم، وتستضيف دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط هذا السباق الدولي المقدم من طواف فرنسا للدرّاجات الهوائية (تور دي فرانس)، والذي تنظمه شركتا بيلتون، وبي كول للفعاليات برعاية شركة شكودا للسيارات، وهو السباق الأشهر المخصص للهواة، إذ يضع المشاركين في أجواء من فخامة وتاريخ طواف فرنسا للدرّاجات الهوائية الأعرق في العالم.

ويضم السباق أربعة مسارات، يمتد المسار الأول لمسافة 110 كيلومترات، كما يمتد المسار الثاني لمسافة 60 كيلومتراً، ويمتد مسار السباق غير التنافسي لمسافة 20 كيلومتراً وهو مخصص للمشاركين من عمر 11 عاماً فما فوق، وسباق الأطفال من عمر ثلاث سنوات إلى 14 سنة ويمتد لمسافة ثلاثة كيلومترات، وسيمر السباق حول أبرز المعالم السياحية والحضارية الشهيرة في دبي، وسيتم الإعلان عن مسار وتفاصيل السباق في مؤتمر صحافي يعقد غداً في مقر مجلس دبي الرياضي.