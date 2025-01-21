شباب الأهلي يواصل انتصاراته.. وعجمان يعود من خورفكان بصيد ثمين

واصل شباب الأهلي انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وتغلب على ضيفه الجزيرة، 2-1، اليوم الثلاثاء، في افتتاح المرحلة 13 من المسابقة.

وقفز شباب الأهلي بهذا الانتصار إلى صدارة الترتيب العام لجدول المسابقة «مؤقتا»، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند 21 نقطة.

وافتتح فيديريكو كارتابيا باب التسجيل لمصلحة أصحاب الأرض عند الدقيقة 36 من متابعة لتسديدة لعبها في اتجاه مرمى الجزيرة وردها الحارس علي خصيف، ليُكملها مهاجم شباب الأهلي في المرمى.

ولم يهنأ فرسان دبي بالهدف لأكثر من دقيقتين، حينما تمكن مدافع الجزيرة خليفة الحمادي، من تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة من مامادو كوليبالي، ليُكملها في المرمى.

وقبل نهاية أحداث الشوط الأول، تمكن لوكا ميليفوجيفيتش من معاودة التقدم لمصلحة شباب الأهلي بعد كرة تخطت رأس مؤنس دبور وتابعها في شباك الجزيرة.

من جانبه تمكن عجمان من تحقيق الفوز الثاني تواليا على حساب خورفكان بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في ملعب خورفكان.

وتقدم البرتقالي في وقت مبكر بهدف سجله اللاعب الأرجنتيني، بيدرو بافلوف بالخطأ في مرماه، حينما حاول ابعاد تسديدة إسماعيل مؤمن، ليضعها بقدمه في شباك الحارس أحمد الحوسني «18».

وعزز المغربي وليد أزارو من تقدم الضيوف بهدف سجله في الدقيقة 87، من هجمة مرتدة صنعها الوافد الجديد، علي مدن.

وصعد عجمان بهذا الانتصار إلى المركز التاسع، رافعا رصيده إلى 16 نقطة، فيما بقى خورفكان عاشرا بـ14 نقطة.