الوحدة.. أول لقب خارجي يفتح الشهية للدوري

سجّل نادي الوحدة اسمه في سجل أندية الإمارات التي حققت بطولات خارجية، بعدما فاز بلقب كأس التحدي بتغلبه على الوكرة القطري 5-4 بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، أول من أمس، على استاد آل نهيان في أبوظبي، في ختام مباريات كأس السوبر الإماراتي - القطري.

وأصبح «العنابي» ثامن نادٍ إماراتي يتخطى حدود البطولات المحلية، حيث تضم القائمة كلاً من العين الذي يمتلك أربعة ألقاب، هي دوري أبطال آسيا لمرتين وكأس السوبر الإماراتي المغربي مرة واحدة ودوري أبطال الخليج مرة واحدة، ويمتلك شباب الأهلي ثلاثة ألقاب هي كأس السوبر الإماراتي المغربي مرة واحدة وكأس السوبر الإماراتي - القطري لمرتين، كما يمتلك نادي الشباب قبل دمجه مع الأهلي ثلاثة ألقاب لدوري أبطال الخليج، ولدى كل من النصر والوصل بطولتان، حيث حقق كل منهما لقبي دوري أبطال الخليج وكأس السوبر الإماراتي - القطري مرة واحدة لكل فريق، وأخيراً يمتلك الجزيرة لقب دوري أبطال الخليج، والبطولة نفسها حققها بني ياس، قبل أن يحقق الوحدة لقب السوبر الإماراتي - القطري.

ورفع الوحدة رصيد ألقابه إلى 17 لقباً عبر تاريخه، بفوزه بلقب الدوري أربع مرات، وكأس رئيس الدولة مرتين، وكأس السوبر ثلاث مرات، ودوري السوبر (النخبة) مرة واحدة، وكأس المحترفين ثلاث مرات، وكأس الاتحاد ثلاث مرات، وأخيراً كأس التحدي.

من جهته أبدى المدرب، السلوفيني داركو ميلانيتش، سعادته بتتويج الوحدة باللقب الذي سيفتح شهية الفريق للمنافسة على الدوري، خصوصاً أن الوحدة يحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 22 نقطة بفارق تسع نقاط عن الصدارة، مشدداً على أن الفريق سيحصل على دفعة معنوية قوية خلال المباريات المقبلة.

وقال ميلانيتش لـ«الإمارات اليوم» إنه يرى أن فوز الوحدة بكأس التحدي يُعد «لحظة نموذجية» لافتاً إلى أن الفريق استحق الفوز باللقب.

وأوضح: «لعبنا مباراة صعبة أمام منافس قوي، ولقد تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة عن أهمية الحصول على الكأس».

وأشار إلى أن مجريات اللقاء زادت من صعوبة موقف الوحدة، وقال: «الوكرة كان الأفضل في الشوط الأول، وتقدم بالهدف الأول، بينما تحسن أداء الوحدة في الشوط الثاني، وأحرزنا هدف التعادل، قبل أن يحالفنا التوفيق في ركلات الترجيح». وأكد المدرب السلوفيني أن الوحدة سيدخل المباريات المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين بتركيز كبير، وقال: «علينا غلق ملف التتويج بكأس التحدي، ونبدأ الاستعداد لمباريات الدوري، إذ إن الفترة المقبلة ستشهد خوض الفريق للعديد من المباريات المهمة والصعبة، ويجب علينا أن نكون في كامل تركيزنا، خصوصاً أننا ليست لدينا مشاركات أخرى، ونأمل أن يتحسن موقف الفريق في لائحة الترتيب».

داركو ميلانيتش:

. الفوز بكأس التحدي «لحظة نموذجية» قبل خوض مباريات الدوري.

. الوحدة سيدخل المباريات المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين بتركيز كبير.