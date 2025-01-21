مذيع أسترالي يعتذر لديوكوفيتش وجماهير صربيا

اعتذر المذيع الأسترالي، توني جونز، لنوفاك ديوكوفيتش وجماهير اللاعب الصربي عن التعليقات التي أدلى بها، الجمعة الماضية، والتي اعتبرها بطل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 10 مرات، «مهينة وهجومية».

ورفض ديوكوفيتش إجراء المقابلة المعتادة في الملعب، بعد فوزه في الدور الرابع على التشيكي ييري ليهيتشكا، أول من أمس، بانتظار اعتذار علني من جونز والقناة التاسعة الأسترالية مالكة حقوق بث البطولة الكبرى.

وكان جونز قد سخر من ديوكوفيتش والجماهير الصربية قائلاً إن الحائز 24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى «يحظى بتقدير مبالغ فيه وأصبح من الماضي».

وقال جونز، أمس، إن «التعليقات كانت مجرد مزاح.. أقدّم اعتذاري إلى ديوكوفيتش».