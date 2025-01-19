الصيني مينغ يظفر بلقب «تنس دبي للشباب»

فاز الصيني مينغ فان مينغ بلقب فردي الشباب في بطولة دبي الدولية للشباب للتنس (J100) في نسختها الـ22 التي اختتمت أمس، على ملاعب «توب سبن» في دبي بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، بعد تفوقه على الفرنسي كليرك داميان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-3، 1-6 و6-2).

وفي منافسات زوجي الشباب، فاز الثنائي الفرنسي داميان وتيميو بالمركز الأول، بعد فوزهما على الفرنسيين فيكتور وليني بمجموعتين نظيفتين (6-2 و7-5).

وفي فردي الشابات، فازت الروسية إيفريموفا إنستاسيا باللقب، على حساب مواطنتها جينغ هيلين بمجموعتين نظيفتين (7-6 و6-2)، وفي الزوجي، فازت الروسيتان تيرينتيفا وكارجينكو بالمركز الأول على حساب البولندية أوليفيا والهندية راميش (6-3 و6-2).

وتوج الفائزين، الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي.

. ملاعب «توب سبن» في دبي احتضنت مباريات النسخة الـ22 للبطولة بمشاركة 120 لاعباً.