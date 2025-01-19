«تشويزيا» تحلق بلقب «كب فيردي» في ميدان

توجت المهرة «تشويزيا» بشعار محمد النابودة، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، بلقب بطولة «كيب فيردي» المخصصة للمهرات والأفراس لخيول الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 1600 متر عشبي، بعد فوزها بالشوط السابع والرئيس من حفل الأمسية الثامنة من سلسلة «كرنفال سباقات دبي» التي نظمها أول من أمس، نادي دبي لسباق الخيل، ورعت أشواطها «الطاير للسيارات» بإجمالي جوائز بلغت 2.7 مليون درهم، نافس على ألقابها 107 من خيرة الخيول المحلية والدولية.

كما شهد الحفل تألق المدرب مصبح المهيري الذي حققت الخيول التي يشرف على تدريبها، أربعة من أصل الأشواط التسعة التي امتدت عليها الأمسية. وعرف الفارس مايكل بارزالونا كيفية قيادة المهرة «تشويزيا» للهيمنة على مجريات الشوط الرئيس البالغ جوائزه 850 ألف درهم، وقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و40 ثانية و97 جزءاً من الثانية، بفارق بلغ 5.13 أطوال عن صاحبة المركز الثاني «رومانتيك ستايل» بشعار فريق «غودولفين» العالمي، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك.