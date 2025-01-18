تتويج إماراتي ثالث.. الوصل يرفع "درع السوبر" في الدوحة

فاز الوصل بلقب "درع السوبر" الإماراتي - القطري بعد تغلبه على السد القطري بهدف دون رد أحرزه نيكولاس خمينيز، اليوم السبت، على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، لينال "الإمبراطور" أول ألقابه في الموسم الحالي.

وأضاف "الفهود" اللقب الثالث لأندية الإمارات ضمن سلسلة مباريات كأس السوبر الإماراتي القطري، بعدما حقق شباب الأهلي لقب "درع التحدي" بفوزه على الريان القطري في الدوحة 3-1، وحصول النصر على لقب "كأس السوبر" بتغلبه على قطر 5-1، بينما تختتم مباريات كأس السوبر الإماراتي القطري اليوم بمواجهة الوحدة مع الوكرة القطري على كأس التحدي في استاد آل نهيان في أبوظبي.

ودفع المدرب ميلوش ميلوييفيتش بالتشكيلة الأساسية لـ "الفهود" حيث اعتمد على كل من نيكولاس خمينيز وفابيو ليما وعلي صالح وهاريس في قيادة هجمات الفريق، بينما تقدم قائمة فريق السد أفضل لاعب في آسيا أكرم عفيف ويوسف عطال وكريستو.

وبدأ "الأصفر" اللقاء بشكل جيد بالاستحواذ على الكرة في وسط الملعب، وحصل الفريق على أكثر من كرة ثابتة وركلة ركنية، وسقط سفيان بوفتيني داخل منطقة جزاء فريق السد ولكن الحكم أكد عدم وجود مخالفة لصالح اللاعب المغربي، وكاد الكوري الجنوبي سيونغ أن يحرز الهدف الأول من كرة لعبها برأسه علت العارضة (16).

ورغم سيطرة "صاحب الأرض" على مجريات اللعب بعد مرور 20 دقيقة، ولكن الوصل كان الأكثر خطورة عن طريق الهجمات المرتدة، إذ أهدر ماجد سرور فرصة من أمام منطقة الجزاء وسدد الكرة فوق العارضة، بينما انفرد السويسري هاريس بالمرمى، ولكن الكرة طالت منه إلى حارس المرمى (26).

وواصل "الفهود" أفضليته في الاعتماد على انطلاقات عبدالرحمن صالح وسالم العزيزي حيث بلغ عدد الكرات العرضية التي لعبها الفريق 10 كرات، لم يستغلها اللاعبون، بينما هدد علي صالح مرمى السد بكرة خطرة في الدقيقة 41 أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني بدأ الوصل بقوة، وأحرز نيكولاس خمينيز الهدف الأول بطريقة رائعة، بعدما تلقى تمريرة من السويسري هاريس، وسدد خمينيز الكرة بمهارة في المرمى (54).

وشهد اللقاء مشاركة اللاعب الأرجنتيني بوبليتي للمرة الأولى في الموسم الحالي بعدما دخل بدلاً من ماجد سرور في الدقيقة 65، بعد غياب منذ الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

في المقابل دخل السد أجواء اللقاء بعد الهدف الوصلاوي، وضغط بقوة عقب دخول البديل موخيكا الذي هدد مرمى "الفهود" بأكثر من فرصة خطرة، أبرزها كرة لعبها برأسه، وتألق خالد السناني في التصدي لها في الدقيقة 67، قبل أن يهدر اللاعب نفسه فرصة أخرى في الدقيقة 83 من كرة سددها ومرت بجوار القائم.

وتألق دفاع الوصل في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بالتصدي لهجمات السد، حيث تصدى خالد السناني لفرصة محققة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لعبها سهيل، وأبعدها سالم العزيزي، وحصل حسن الهيدوس على بطاقة حمراء بعد تعديه على علي صالح لتنتهي المباراة بفوز الوصل.