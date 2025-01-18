بني ياس في صدارة بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

تواصلت أجواء الحماس في منافسات اليوم الثاني من الجولة الأولى في النسخة الثانية من "بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو"، وسط حضور جماهيري كبير من الأسر والعائلات الذين توافدوا إلى مبادلة أرينا لتشجيع أبنائهم وبناتهم والاستمتاع بالأجواء التنافسية والأنشطة الترفيهية المصاحبة.



واستقطبت الجولة الأولى من البطولة في يومها الثاني مشاركة واسعة من فئة الناشئين تحت (14، 16) عاما، والذين تنافسوا بفوة وحماس على البساط، وتحلوا بأعلى معايير الانضباط والمثابرة والإصرار لتحقيق الفوز.

وفي ختام منافسات اليوم الثاني جاء نادي بني ياس في صدارة الترتيب، بينما حقق نادي العين مركز الوصيف، وحل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم الثاني من البطولة نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد محمد حميد بن دلموج الظاهري، ومدير عام هيئة أبوظبي للإسكان حمد حارب المهيري، ومدير عام الشؤون الإستراتيجية في دائرة التمكين الحكومي ربى يوسف الحسن، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل يوسف الذيب الكتبي.