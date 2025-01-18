«تشويزيا» تظفر بلقب «كب فيردي» في «ميدان»

توجت المهرة «تشويزيا» بشعار محمد النابودة، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، بلقب بطولة «كيب فيردي» المخصصة للمهرات والأفراس لخيول الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1600 متر عشبي، وجرت في الشوط السابع والرئيس من حفل الأمسية الثامنة من سلسلة «كرنفال سباقات دبي» التي نظمها أول من أمس، نادي دبي لسباق الخيل، ورعت أشواطها «الطاير للسيارات» بإجمالي جوائز بلغت 2.7 مليون درهم، نافس على ألقابها 107 من خيرة الخيول المحلية والدولية.

كما شهد الحفل تألق المدرب مصبح المهيري الذي حققت الخيول التي يشرف على تدريبها، أربعة من أصل الأشواط التسعة التي امتدت عليها الأمسية.

وعرف الفارس مايكل بارزالونا كيفية قيادة المهرة «تشويزيا» للهيمنة على مجريات الشوط الرئيس البالغ جوائزه 850 ألف درهم، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و40 ثانية و97 جزء من الثانية، بفارق بلغ 5.13 طول صاحبة المركز الثانية «رومانتيك ستايل» بشعار فريق «غودولفين» العالمي، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك.

وافتتح الحفل بشوط خصص للخيول العربية الأصيلة للتكافؤ «ديفندر 90» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي وبلغ مجموع جوائزه 120 ألف درهم، وكان الفوز بشعار «ياس للسباقات» عقب نجاح الجواد «هداف الوثبة» بإشراف خليفة النيادي وقيادة الفارس سيف البلوشي من انتزاع اللقب وقطع مسار السباق بزمن بلغ دقيقة و32 ثانية و84 جزء من الثانية.

رباعية المهيري

أهدى الجواد «ليجند أوف كان» المملوك لـ «لوكل كرينل ريسينغ» وقيادة الفارس سيلفستر دي سوسا، المدرب مصبح المهيري أولى الانتصارات في الأمسية، بفوزه في الشوط الثاني «ديفندر» المخصص للخيول المهجنة لمسافة 1900 متر، وبلغت جوائزه 190 ألف درهم.

وجاء ثاني الانتصارات مع الجواد «إيكو بوينت» لناصر عسكر وقيادة الفارس ذاته دي سوسا، بالفوز في الشوط الثالث «ديفيندر OCTA» الذي امتد لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي وبلغ إجمالي جوائزه 300 ألف درهم.

وعاود اسم المهيري للسطوع مجدداً في الشوط الخامس «ديفيندر X-DYNAMIC» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، بجوائز بلغت 175 ألف درهم، بعد أن ذهب اللقب للجواد «حاسم» المملوك لراشد الشحي وتوفيق محمد، وقيادة الفارس وقيادة دانييل تودهوب.

وأكملت الرباعية بتتويج الجواد «أسد زعبيل» بشعار «شادويل» وقيادة الفارس دي سوسا، بفوزه بلقب الشوط الثامن الذي امتد لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي، بجوائز بلغت 300 ألف درهم.

«كوين أزتيكا» نجمة الشوط السادس

شهد الشوط السادس «كوكو بتيش ستيكس» لمسافة 1600 متر وبلغت جوائزه 400 ألف درهم، تنافساً مثيراً بين 9 مهرات، قبل أن تتمكن المهرة «كوين أزتيكا» لـ «جلاسنر ريسينج إيه بي إس»، وبإشراف المدرب نيلز بيترسن وقيادة كارلوس لوبيز، من تحقيق الفوز بزمن بلغ دقيقة و38 ثانية و15 جزء من الثانية، بفارق كبير بلغ 8.5 طول عن أقرب منافساتها.

«ديلوريان» بطل مسك الختام

أسدل الستار على الحفل بالشوط التاسع الذي امتد لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي، وبلغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم، وذهب لقبه للجواد «ديلوريان» لمحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي، وحقق فوزه في زمن بلغ دقيقة و54 ثانية و81 جزء من الثانية.

حجب نتيجة الشوط الرابع

اعتمدت اللجنة المنظمة لحجب نتيجة الشوط الرابع «ديفندر 130» الذي جرى لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، لأسباب فنية، بعدما انتهت منافساته بفوز الجواد «جيم كبير» لسكاي للسباقات، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش وقيادة مايكل بارزالونا.