"ساداتي" بطل جائزة "تحضيري جبل علي للميل"

توج الجواد "ساداتي" المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، بطلاً لـ "جائزة تحضيري جبل علي للميل" التي جرت في الشوط الخامس والرئيس، في الحفل السابع من موسم سباقات "مضمار جبل"، الذي جرى اليوم السبت، وتضمن سبع أشواط بلغت إجمالي جوائزها 554 ألف درهم.

كما شهد الحفل وفي ثاني البطولات الرئيسية التي بلغت جوائز كل منها 100 ألف درهم، فوز الجواد "الشلبي" لناصر عسكر، وإشراف المدرب مصبح المهيري، بلقب الشوط الرابع "جائزة تحضيري جبل علي للسرعة" الذي امتد لمسافة 1000 متر رملي.

ونافس 12 خيلاً للظفر بجائزة الشوط الرئيس الذي أقيم برعاية "شادويل"، قبل أن يتمكن الفارس بن كوين، من قيادة الجواد "ساداتي" من انتزاع الفوز بقطعه خط نهاية الشوط الذي امتد لمسافة 1600 متر رملي، بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و38 ثانية و70 جزء من الثانية، بفارق 3.31 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد "ماجيستيك برايد" المملوك للربع للسباقات، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد وقيادة الفارس أدري دي فريز.

بدورها، تألقت خيول ناصر عسكر في الشوط الرابع، بأحرازها المركزين الأول والثاني، بعد أن نجح الفارس سلفستر دي سوسا في قيادة الجواد "الشلبي" لقطع مسار الشوط بزمن بلغ دقيقة و32 جزء من الثانية، بفارق 1.5 طول عن الجواد "مورنينج" بإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاغ أوشيه.

واستهل الحفل بسباق "كأس الوثبة ستاليونز"، الذي خصص للخيول العربية الأصيلة وامتد لمسافة 1600 متر وبلغ مجموع جوائزه 70 ألف درهم، وحققت خلاله الفرس "كايلا دي كارير" لياس للسباقات الفوز ببراعة بعدما تمكنت بقيادة الفارس جول موبيان وإشراف المدرب إيريك ليمارتنيل، من الانقضاض على المقدمة في الأمتار الأخيرة، وقطعت خط نهاية الشوط بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و50 ثانية و87 جزء من الثانية، بفارق كبير بلغ 12.31 طول عن صاحبة المركز الثاني الفرس "إيه جي إس نايفة" لمحمد النقبي، بإشراف قيس عبود وقيادة برناردو بينيرو.

وفي بقية النتائج، هيمن الجواد "مابوتو" المملوك لـ "رايجاك ريسينغ"، وإشراف المدرب بوبات سيمار، على مجريات الشوط الثاني الذي امتد لمسافة 1400 متر رملي، وأقيم برعاية "مفروشات الحذيفة" وبلغت جوائزه 68 ألف درهم، بعدما تمكن "ماباتو" بقيادة الفارس تاغ أوشيه، من الفوز محققاً زمناً بلغ دقيقة و26 ثانية و82 جزء من الثانية، بفارق 3.69 طول عن "مليون دورو" لمحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي.

وذهب لقب الشوط الثالث "بنك الإمارات دبي الوطني" الممتد لمسافة 1200 متر رملي، وبجوائز بلغت 72 ألف درهم، للجواد "جلاكتيك ستار" المملوك لنقابة بلو بلاد للسباقات وكامليش ودهروف، بإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاج أوشي، بعدما حقق فوزه بزمن بلغ دقيقة و14 ثانية و59 جزء من الثانية، بفارق 1.12 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد "أون ذا وي" المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة زافير زياني.

وجرى الشوط السادس برعاية بنك دبي التجاري، وخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر رملي، بجوائز مالية بلغت 60 ألف درهم برعاية بنك دبي التجاري، وتوج به "سيكريت مانر" لنيجار بيرك ونقابة إيري للسباقات وجوي فيني، بإشراف المدرب بوبات سيمار، وقيادة الفارس تاج أوشي، وحقق فوزه في زمن بلغ دقيقة و52 ثانية و95 جزء من الثانية، بفارق 3.04 طول عن الجواد "تاتيكال بوند" المملوك لـ "فيكتوريس للسباقات"، وإشراف المدرب فوزي ناس، وقاده الفارس أدري دي فريز للمركز الثاني.

واختتم الحفل بسباق "كأس فيرتيكس" لمسافة 1800 متر المخصص لخيول فئة "تكافؤ"، وشهد مشاركة 12 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 84 ألف درهم، وذهب الفوز لمصلحة "أرابيان تيل" لعائلة شبرا، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس تاج أوشي، في زمن قدره 1:52:99 دقيقة وبفارق 0.98 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد "مرسال" المملوك لـ "لوكال كرياتور رايسينغ" بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس دانيال تودهوب.