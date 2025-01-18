8 مباريات حاسمة تحدّد مصير الشارقة في الدوري

حافظ الشارقة على صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بعدما حقق فوزاً صعباً على مضيفه خورفكان بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ12، وبات متربعاً على الصدارة برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن شباب الأهلي الذي يحل في المركز الثاني ولديه مباراة مؤجلة، إذ يأمل فريق الشارقة مواصلة مشواره بنجاح حتى النهاية، لتحقيق هدفه في الفوز بلقب الدوري.

وترصد «الإمارات اليوم» ثماني مواجهات حاسمة من شأنها أن تحدّد مصير الشارقة في التتويج باللقب مجدداً، بعدما كان آخر لقب حصل عليه في 2019.

وعلى رأس هذه المباريات القمة المرتقبة أمام الوصل حامل اللقب المقررة في 22 الجاري، على ملعب زعبيل، ضمن الجولة الـ13، وكذلك مواجهة الجزيرة في 27 أبريل ضمن الجولة الـ16، وأمام شباب الأهلي في 29 مارس ضمن الجولة الـ19، وأمام النصر ضمن الجولة الـ21، وأمام عجمان ضمن الجولة الـ22، وأمام الوحدة في الجولة الـ23، وأمام العين في الجولة الـ24، وأمام الوصل في الجولة الـ26 والأخيرة.

والفوز في هذه المباريات، إلى جانب الفوز أيضاً في بقية المباريات الأخرى، يمهد الطريق أمام الفوز بلقب الدوري، إلى جانب أن الشارقة ينتظر تعثّر منافسه القوي شباب الأهلي الذي يسعى إلى قلب الطاولة لصالحه وتصدّر المنافسة.

ولن يكون طريق الشارقة بقيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين سهلاً، لكنه يعوّل على قدرات لاعبيه وخبرة مدربه الذي عرف كيف يعيد الفريق إلى الواجهة مجدداً، بعدما عانى في الموسم الماضي النتائج السلبية في جميع البطولات التي شارك فيها.

وخلال المباريات الـ12 التي خاضها الشارقة في مسابقة الدوري في الموسم الجاري، فاز في 10 مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط وخسر في مثلها، ويمتلك أقوى دفاع في الدوري بعدما استقبلت شباكه خمسة أهداف فقط في 12 مباراة.

من جهته، قال مدير فريق الشارقة بدر أحمد، إن الفريق يسير في الطريق الصحيح، وإن النادي يعمل أيضاً من أجل استقطاب عناصر جديدة من اللاعبين الجيدين المتوافرين خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعزيز صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتوصية المدرب كوزمين.

وأضاف بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «الشارقة يحترم كل الفرق ويعمل ألف حساب لأي فريقه يواجهه، وبالنسبة لنا فإنه ليس هناك فريق كبير وآخر صغير».

وأضاف: «الشارقة لم يصل إلى هذه المرحلة إلا من خلال وجود اللاعبين المميزين في الفريق، وثقتنا كبيرة بكل العناصر الموجودة حالياً، لكن هذا الأمر لا يمنع من دعم الفريق بعناصر جديدة، كون ذلك يعد شيئاً إيجابياً».

وأكمل: «بخصوص مباراة الفريق المرتقبة مع الوصل في الجولة الـ13 أتمنى أن يكون الفوز حليف الشارقة، على الرغم من أن الوصل فريق قوي وحصل في الموسم المنصرم على لقبي الدوري وكأس رئيس الدولة».