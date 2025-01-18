الوصل يتحدى السد على «درع السوبر»

يخوض الوصل مواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على السد القطري في الثامنة مساء اليوم على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، إذ يتنافسان على لقب «درع السوبر» ضمن الحدث الكبير الذي يشهد إقامة أربع مباريات بين ثمانية أندية من الإمارات وقطر في كأس السوبر الإماراتي القطري، حيث يلعب «الإمبراطور» اللقاء بصفته حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي، والأمر نفسه بالنسبة إلى «الزعيم» الذي فاز بلقب الدوري القطري في النسخة المنصرمة.

ويطمح الوصل إلى تحقيق أول انتصار على السد القطري، إذ إنها المباراة الرابعة التي تجمع الفريقين بعدما لعبا ثلاث مرات في دوري أبطال آسيا، حيث التقيا في المجموعة الثالثة بنسخة 2018، وفاز السد ذهاباً في زعبيل بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي الفريق القطري المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، فيما سجل هدف الوصل فابيو ليما. وكرر السد انتصاره في الإياب في الدوحة بالنتيجة نفسها، بفضل تألق بونجاح الذي أحرز هدفين مقابل تسجيل كايو كانيدو هدف الوصل، بينما شهدت النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا للنخبة، مواجهة الفريقين على استاد زعبيل في دور المجموعات وتعادلا بهدف لكل منهما، إذ سجل للوصل الكولومبي أليكسيس بيريز، وللسد المغربي رومان سايس.

ويدخل الوصل لقاء اليوم بقيادة مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش، وعينه على أول بطولة في الموسم الحالي بعد التتويج ببطولة دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، ويأمل أن يحصل على دفعة معنوية كبيرة بالفوز بلقب «درع السوبر»، خصوصاً أن الفريق خسر لقب كأس السوبر المحلي بهزيمته أمام شباب الأهلي بركلات الترجيح، بينما ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري، ويراهن على بطولتي كأس رئيس الدولة التي تأهل فيها إلى ربع النهائي، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي صعد فيها إلى نصف النهائي.

وفي المقابل يخوض السد القطري اللقاء بهدف التتويج بأول ألقابه في الموسم الجاري، حيث يحتفظ بحظوظه في المنافسة على جميع الألقاب بتأهله إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، واحتلاله المركز الثاني في الدوري القطري برصيد 25 نقطة خلف المتصدر الدحيل برصيد 28 نقطة، بينما لم تبدأ منافسات كأس أمير قطر.

ويقود الفريق، المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، الذي يستهدف أيضاً تحقيق أول لقب مع الأندية، بعدما سبقت له قيادة منتخب قطر لتحقيق لقب كأس أمم آسيا 2019.